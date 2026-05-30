Afecciones en la red de Cercanías este fin de semana: cierre de la estación de Sol y trenes de C-5 hasta Atocha

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

La red de Cercanías de Madrid volverá a sufrir este fin de semana varias afecciones por obras que conllevan el cierre de la estación de Sol (líneas C-3, C-4a y C-4b) y modificaciones en la C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes), con trenes que iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha.

En concreto, la estación de Sol estará cerrada el sábado y el domingo por obras de mejora en el túnel. De este modo, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, y los procedentes de Parla terminarán en Atocha.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha tendrán a su disposición las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre.

Tras un parón por la visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, el cierre de la estación se repetirá durante los fines de semana del 13 y 14 de junio, y del 20 y 21.

Las obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que pasan por el túnel de Sol, y forman parte de una serie de trabajos para mejorar la línea C-5.

AFECCIONES EN C-5

Por su lado, los trenes de línea C-5 iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha en el marco de las obras que Adif está acometiendo para ampliar la capacidad de la estación de Atocha en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5.

De este modo, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la línea en esta misma estación.

Esta afectación se repetirá los días 13, 14, 20 y 21 de junio, también evitando los días de la visita del Papa a la capital.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales, megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ('X'), así como el canal de WhatsApp.