Afectados por la L7B ven "insuficiente" el aumento de indemnizaciones y dicen que en marzo acaban las ayudas al alquiler

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares ven "insuficientes" los incrementos en las indemnizaciones anunciados esta mañana por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y han alertado de que en marzo acabarán las ayudas para poder pagarse el alquiler y el 1 de abril "muchos estarán en la calle".

Así lo ha trasladado el presidente de la Asociación Presa-Rafael Alberti, Juan Fuentes, en declaraciones a Europa Press en las que ha admitido que puede hacer una valoración "muy justa" porque no tienen "casi información" y han sido conocedores de esta nueva propuesta a través de los medios de comunicación.

"Desconocemos los términos, pero independientemente lo consideramos insuficiente porque no permite retomar nuestra vida, no queremos empezar una nueva", ha remarcado. Esta mañana en el Pleno de la Asamblea de Madrid Ayuso anunciaba que, modificando el cómputo del daño moral, aumentarían las compensaciones entre 10.000 y 63.000 euros y que había dado la orden a Transportes de que llamaran a cada afectado.

Fuentes ha confirmado que a partir de las 15 horas han comenzado las comunicaciones telefónicas, pero ha deslizado que no han aclarado del todo cómo funcionará el ascenso. Ha criticado, además, que ya con la primera horquilla, que contemplaba cifras de 136.000 a 355.000 euros, desde la Comunidad trasladaron que era el "máximo legal permitido".

"Nos sorprende que existan distintos máximos legales permitidos", ha ironizado Fuentes. El representante ha informado de que hace tres semanas se reunión con el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz Pache, y que en ese encuentro le transmitió la posibilidad de aumentar las cuantías a través de una modificación del daño moral y "parece que lo han tenido en cuenta".

Aún así, ha destacado cómo no han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la plataforma a las indemnizaciones y que con la forma actual de calcular en incremento hay personas a las que no les aumenta nada. Se trata de contemplar el daño moral de cada habitante. Antes, según trasladaron a Europa Press fuentes regionales, se calculaba el del titular y luego se añadían cantidades por cada conviviente.

Fuentes ha añadido que no sabe si será la "definitiva" o vendrán con "nuevas propuestas" porque en "cuestión de poco tiempo han rectificado". La presentación de la primera horquilla fue este año.

Por otra parte, ha recordado que se estableció por parte del Ejecutivo autonómico un mecanismo para que los afectados con sus casas ya derribadas pudieran cobrar un adelanto de la indemnización para poder hacer frente al alquiler mientras llegaban las ayudas finales.

"Se ha agotado ya. Al no haber ayuda ni capacidad económica para poder mantener el alquiler o nos indemnizan antes del 30 de marzo o estamos en la calle el 1 de abril. Si las indemnizaciones no llegan, no sirven de nada . No hay alternativa ni ayuda", ha concluido.