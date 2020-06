Afectados por la Venta de Vivienda de la EMVS sienten “impotencia” por la absolución de Ana Botella

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Suelo de la EMVS, Arantxa Mejías, ha indicado que sienten "impotencia" después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la absolución definitiva de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas a un 'fondo buitre', Fidere/Blackstone, en 2013.

"No entiendo a la Justicia. Siento que no es igual para todas las familias y sigo sin entender cómo el tribunal la condenaba en un momento y luego decide que no. Esto nos genera mucha impotencia; sobre todo que no se indague más sobre la cuantía", ha trasladado Mejías en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, ahora, más aún con la pandemia del coronavirus "la gente necesita tener derecho a un techo" y le sorprende que mientras las instituciones obligaban a estar en casa "no se indague más sobre esto".

"Me parece grave, injusto y aunque sé que tenemos razón solo hace falta que nos la den. Nosotros seguimos peleando y luchando en la vía penal que tenemos abierta como asociación y esperando que en algún momento se pueda hacer justicia, porque esto es otro varapalo", ha lamentado.

Por ahora, debido a la crisis sanitaria no se han planteado emprender ninguna otra acción, como, por ejemplo, manifestaciones, ya que cree que lo más sensato es "apelar a la responsabilidad" por "muy injustas que hayan sido las cosas.

A su parecer, no deben "exponerse" ni "exponer a nadie" aunque crean que esta es "otra injusticia más". No obstante, la semana próxima se reunirán con el abogado de la asociación para pensar si pueden emprender algún otro tipo de acción con la que también puedan darse "visibilidad".