La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid aumenta un 1,44% en septiembre y gana 55.861 cotizantes

Fachada de una oficina de empleo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante septiembre aumentó un 1,44% en relación al mes anterior, y ganó una media de 55.861 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este viernes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 3,92% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 148.072 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid llega hasta las 3.927.854 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.476.680 pertenecen al Régimen General, 447.412 son autónomos, 3.762 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.307 se inscriben en el sector agrario y 103.704 en el de servicios al hogar.

A nivel nacional, el crecimiento del empleo se acelera en septiembre. La afiliación a la Seguridad Social experimenta un aumento de 92.327 ocupados de media respecto a agosto (+0,41%). Es el mayor incremento en un mes de septiembre desde que hay registros. En el último año, el incremento ha sido de 739.888 afiliados en la serie original, con una tasa interanual del 3,41%. En total, son 22.437.553 afiliados en la serie original, lo que supone un aumento de 3,57 millones de afiliados en comparación con septiembre de 2018.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, también se observa un dato histórico, ya que este mes el mercado laboral ha sumado 108.832 afiliados, hasta alcanzar un total de 22.480.796. Así, se acumulan ya 68 meses consecutivos de incrementos y se consigue el nivel más elevado de la serie.

El comportamiento de la afiliación de extranjeros es "especialmente dinámico" y son más del 16,2% del total de afiliados en España. En términos medios, la Seguridad Social ha superado por primera vez los 3,6 millones de trabajadores de otros países, en concreto son ya 3.635.979. Son 84.220 más que en agosto y 547.637 más que hace un año.

LA REGULARIZACIÓN

Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306, 83.389 más que el último día del mes de agosto.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de septiembre. De estos 421.306, el 77,4% (326.256) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 22.681 (un 5,4%) eran trabajadores autónomos (sin tener en cuenta SETA). Además, por sexo, el 60,2% eran hombres (253.490) y el 39,8%, mujeres (167.815).

En total de afiliados, por sectores, la actividad que más ha crecido en el último año, si se suman los afiliados del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es la Construcción (+6,9%).

A este le siguen: Actividades Inmobiliarias (+5,9%), Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+5,3%) y Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (+4,6%). En comparación con agosto, se incrementa especialmente la Educación, con 63.499 afiliados más (+5,2% variación intermensual).

En el caso del Régimen General de la Seguridad Social, la afiliación media ha presentado un crecimiento interanual del 3,67% (668.945). Este porcentaje se ha superado ampliamente en sectores como Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (+8,6%), Construcción (+8,1%), y Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+5,2%), entre otras.

AUTÓNOMOS

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos experimenta un aumento interanual de casi el 2,1%, donde los mayores crecimientos se registran en: Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado (+15,6%), Telecomunicaciones, Programación Informática, Consultoría e Infraestructura Informática (+14,3%), Actividades Inmobiliarias (+9%) y Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (+8,4%). En conjunto, el número de trabajadores autónomos asciende a 3.483.645, que son 70.353 más que hace un año y 229.975 más que en septiembre de 2018.

El empleo de las mujeres ha superado los 10,5 millones de ocupadas este mes (10.580.201). Son 345.574 trabajadoras más que hace un año y 1.881.872 más que en 2018. La mejora del empleo femenino desde 2018 es del 21,6%, mientras que la de los hombres es de un 16,7%.