La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid baja un 0,96% en enero y pierde 37.488 cotizantes

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de enero descendió un 0,96% en relación al mes anterior, y perdió una media de 37.488 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,8% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 104.881 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.844.895 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.402.496 pertenecen al Régimen General, 438.706 son autónomos, 3.693 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.002 se inscriben en el sector agrario y 92.047 en el de servicios al hogar.

La afiliación media bajó en enero en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (-47.941 ocupados), Andalucía (-41.461), Madrid (-37.448) y Comunidad Valenciana, con 34.576 ocupados menos.

Los mayores descensos mensuales del empleo, en términos relativos, se registraron en Extremadura (-2%), Baleares (-1,7%) y en Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, las tres con retrocesos del 1,5%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes. En el último año, de enero de 2025 a enero de 2026, la Seguridad Social ha ganado 477.818 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,2%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 17.311 afiliados (+2,2%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.885.039 cotizantes. Esta cifra supera en casi 2,1 millones a los ocupados contabilizados en diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.

El descenso de la afiliación media en enero fue mayor entre las mujeres, que perdieron 141.515 afiliadas en el mes (-1,3%), lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta 10.211.265 afiliadas, una cifra "históricamente alta" para un mes de enero, según ha recalcado el Ministerio.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros bajó en enero en 47.319 cotizantes, un 1,5% menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.038.158 ocupados, cerca de máximos. Este colectivo representaba en enero el 14,1% del total de cotizantes.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, perdió 242.319 afiliados medios en enero (-1,4%), hasta un total de 18,1 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) restó 19.021 afiliados (-0,5%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.406.746 personas. No obstante, en comparación con enero de 2025, hay 37.796 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,1%).

LA TEMPORALIDAD, EN EL 11,6%

El Ministerio sí ha proporcionado algunos datos del comportamiento de la afiliación por edades, destacando que entre los trabajadores menores de 30 años y de 55 y más la evolución del empleo ha sido "especialmente positiva", con un ritmo de aumento superior a la media desde 2021.

En concreto, la ocupación de los menores de 30 años se ha incrementado un 26,7% y la de los mayores de 55 años y más, un 23,7%, desde antes de la reforma laboral. Son 15 y 12 puntos más, respectivamente, que el incremento medio general, que es del 11,8%. Para la Seguridad Social, es "especialmente relevante" el aumento del empleo en los trabajadores de más de 64 años, que ha crecido 51,4 puntos por encima de la media.

En cuanto a la calidad del empleo, desde enero de 2021 hay 4.641.341 ocupados más con contrato indefinido y 1.897.432 afiliados menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios", subraya el Ministerio, que apunta que el mayor incremento se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 299.915 contratos más que hace un año. Por su parte, los contratos a tiempo parcial han aumentado en 65.159.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 29,4% que suponía en enero de 2019. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9,1%, cuando hace siete años tenían una superior al 20%", destaca Seguridad Social.

El Departamento que dirige Elma Saiz también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde finales de 2021 ha aumentado un 11%, por encima de las tasas de Francia (+2,1%), Italia (+6%) y Alemania (+1,4%).