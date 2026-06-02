La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid sube un 0,6% en mayo y gana 25.082 cotizantes

Archivo - Vista de una de las instalaciones por dentro de una oficina del SEPE del Barrio del Pilar, a 2 de abril de 2024, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 33.405 personas en - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo subió un 0,6% en relación al mes anterior, y ganó una media de 25.082 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 3,37% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 127.841 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.920.267 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.471.288 pertenecen al Régimen General, 445.108 son autónomos, 3.700 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.044 se inscriben en el sector agrario y 97.794 en el de servicios al hogar.

Por comunidades autónomas, la afiliación media subió en mayo en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (+50.034 ocupados), Baleares (+48.193) y Madrid (+25.082). Los menores incrementos se dieron en Canarias, que sumó 1.076 afiliados respecto a abril, y en Cantabria, con 1.467 ocupados más.

A nivel nacional, la Seguridad Social rompió en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano.

El aumento del empleo el mes pasado es el segundo mayor incremento en un mes de mayo de toda la historia, tras el de mayo de 2018, y sitúa el número de afiliados medios en 22.337.806 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,4 millones de personas desde el día 25 al 28 de mayo, cuando se alcanzó un pico de 22.410.242 ocupados.

En el último año, de mayo de 2025 a mayo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 553.431 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,54%, la tasa más alta en más de dos años.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 63.737 afiliados (+0,3%), lo que llevó al sistema a consolidar los 22,1 millones de ocupados, con un total de 22.116.022 cotizantes. Con el repunte mensual de mayo, la serie desestacionalizada acumula 64 meses consecutivos de alzas.

LA HOSTELERÍA TIRA FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 214.824 afiliados medios en mayo (+1,1%), hasta superar los 18,8 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 15.470 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.460.443 personas. En comparación con mayo de 2025, hay 45.850 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,3%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 65.772 nuevos ocupados (+4,1%), seguido de actividades administrativas, con 27.381 nuevos cotizantes (+1,8%), y del comercio mayorista, que sumó 15.305 afiliados medios (+0,6%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 20.741 cotizantes respecto al mes anterior (+3,1%) y el del Hogar siguió perdiendo afiliados, con 4.507 bajas mensuales (-1,3%).

RÉCORD DE MUJERES OCUPADAS Y DE AFILIADOS EXTRANJEROS

El ascenso de la afiliación media en mayo fue mayor entre los varones, que ganaron 122.032 afiliados en el mes (+1,05%), situándose el total de hombres ocupados en 11.738.501 trabajadoras, nuevo máximo histórico.

Por su parte, la afiliación femenina creció en mayo en 109.943 ocupadas (+1,04%), lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta la cifra de 10.599.305 afiliadas, también nuevo máximo de la serie.

La afiliación masculina se ha incrementado en 282.141 cotizantes en el último año y en casi 1,6 millones desde 2018, mientras que la femenina ha crecido en 271.290 ocupadas desde mayo de 2025 y en más de 1,8 millones desde 2018. En términos relativos, el empleo femenino ha aumentado un 20,8% desde 2018 y el masculino, un 15,7%.