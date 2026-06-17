Agentes Forestales inspeccionarán la zona de Alcorcón donde Ecologistas denunciaron enterramiento de residuos

Zona de Ventorro del Cano, en Alcorcón, tras la retirada de residuos y vertidos junto a movimientos de tierras sin orden del Ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid solicitará a los Agentes Forestales una inspección de la zona del norte de Alcorcón en la que, según una denuncia de Ecologistas en Acción, se han enterrado escombros y otros residuos, entre ellos amianto, al tiempo que se ha destruido vegetación y hábitats de fauna silvestre.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo regional consultadas por Europa Press, que señalan que este paso se produce una vez se ha recibido la denuncia que Ecologistas anunció la semana pasada que había interpuesto alertando de una "grave crisis ambiental" en la zona, ubicada al sur del polígono industrial Ventorro del Cano.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcorcón también anunció este martes que había interpuesto una denuncia ante la Comunidad de Madrid por el movimiento de tierras, la eliminación de cubierta vegetal y actuaciones sobre esta zona sin orden del Consistorio, que se había limitado a solicitar la retirada de escombros.

Al respecto de esta denuncia, las mismas fuentes consultadas señalan que aún no ha sido recibida por la Comunidad de Madrid.

ESCOMBROS EN PARCELAS PRIVADAS

Ecologistas asegura que durante el pasado mes de mayo recibió avisos de usuarios de caminos públicos y vías pecuarias sobre movimientos de tierras en la zona. Tras varias visitas, afirmar haber constatado el uso de maquinaria pesada para "diseminar, mezclar y enterrar" vertidos de diversa naturaleza.

La organización considera que estas actuaciones podrían haber provocado una contaminación significativa del suelo y alerta de posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Mientras, en otras zonas menos afectadas por vertidos, se ha eliminado la cubierta vegetal y se ha alterado el hábitat de diversas especies.

El Ayuntamiento, por su parte, solicitó la retirada de "importantes acopios de residuos" en esta zona, si bien más tarde ha comprobado que las actuaciones llevadas a cabo en la zona van más allá de la retirada de escombros. Por ello, han puesto el asunto en manos de la Comunidad de Madrid.

Así, ha solicitado una "investigación urgente" de la Comunidad que determine el alcance real de las maniobras y su posible impacto a nivel ambiental. Desde la Concejalía de Medio Ambiente aseguran que han actuado "dentro de sus competencias" al exigir la retirada de vertidos, que ha ido "mucho más allá de la limpieza requerida".