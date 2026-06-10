Agentes de la Policía Municipal salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en su domicilio de Arganzuela

DEA en un coche de Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han salvado la vida de un hombre de 73 años que sufrió una parada cardiaca en el interior de su domicilio del distrito de Arganzuela gracias a su rápida actuación con maniobras de RCP y al uso del desfibrilador DEA de su patrulla.

Los hechos ocurrieron a las 09.00 horas del pasado día 4 de junio en un domicilio de la calle del Paseo de Yeserías, según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo policial.

Una mujer alertó a los servicios de emergencia de que su marido se encontraba tendido en la cama del dormitorio, sin moverse y sin respirar. Tras la llamada al teléfono de emergencias 112, una patrulla de la Policía Municipal se personó inmediatamente en el lugar.

Los efectivos policiales, que fueron los primeros en llegar al domicilio, encontraron al hombre rígido y sin pulso sobre la cama. Tras bajarlo al suelo, los agentes iniciaron las maniobras de RCP y usaron el desfibrilador DEA que llevaban en su dotación policial.

Tras una descarga, el hombre recuperó el pulso. Inmediatamente llegaron al lugar los sanitarios del Summa 112, que continuaron con la atención sanitaria al hombre durante unos 45 minutos. Finalmente, el hombre logró recuperarse.