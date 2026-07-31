Los agricultores y ganaderos madrileños cifran en unas 18.500 las hectáreas de tierra útil quemada tras los incendios

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Madrid ha cifrado de manera "preliminar" en alrededor de 18.500 las hectáreas de superficie agraria útil quemadas a causa del gran incendio forestal que aún continúa activo en la Sierra Oeste madrileña, y ha tachado de "ilógica" la suspensión temporal de las labores agrícolas y ganaderas con maquinaria como consecuencia de este.

Así lo han desgranado este viernes en una rueda de prensa para evaluar el impacto de las llamas, que estiman que han calcinado unas 28.000 hectáreas en total. La organización ha detallado que de esta superficie, 17.200 hectáreas corresponden a pastos quemados, una pérdida que obligará a los ganaderos a comprar alimento "por lo menos" durante "dos o tres años".

Asimismo, UPA calcula cerca de 700 hectáreas afectadas en cultivos permanentes de olivar y viñedo, estos últimos en su mayoría de denominación de origen Vinos de Madrid, habiendo afectado especialmente a la variedad Albillo. Además, consideran que el sector "más afectado" ha sido el apícola, que "no va a poder reponerse en breve".

"La Sierra Oeste de Madrid tiene muchísima apicultura, muchísimos núcleos de apicultores, y estos están totalmente calcinados y además no van a poderse reponer en breve porque van a ver que esos apicultores no pueden volver a poner colmenas en este terreno, ni ahora ni dentro de mucho tiempo", ha manifestado la vicesecretaria general de UPA Madrid, Mónica Álvaro.

En este sentido, aunque todavía no se ha podido realizar una valoración en términos económicos de los daños materiales causados por el fuego, se ha determinado que las localidades con mayor porcentaje de superficie agraria quemada son Navas del Rey y Pelayos de la Presa, con casi el 100%; Colmenar del Arroyo, con cerca del 48%; y San Martín de Valdeiglesias (cerca del 45%).

"METER A TODO EL SECTOR EN EL MISMO SACO"

Por otra parte, la organización ha cargado contra la suspensión temporal impuesta por el Ministerio del Interior al uso de maquinaria agrícola a tenor de la emergencia nacional por los incendios, ya que consideran que algunas limitaciones meten a "todo el sector en el mismo saco" al no diferenciar entre labores que sí reconocen de elevado peligro, como la cosecha de cereal seco a ras de suelo, y actividades "sin riesgo" como la poda de planta verde.

Así, han advertido de que la paralización total de estos trabajos amenaza con echar a perder cosechas enteras, como la de las plantas aromáticas o la alfalfa, que requieren ser recogidas en fechas muy precisas. Además, han criticado la falta de flexibilidad horaria en las normativas y han cuestionado que la agricultura permanezca bloqueada mientras se permite la continuidad de otras actividades en el medio rural, tales como segar en cunetas, la instalación de parques solares o el tráfico ferroviario. "Vemos que esta es una discriminación que no debería ser así", ha aseverado el secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo.

Ante esta situación, la entidad ha solicitado la puesta en marcha de un "pacto político entre partidos", reclamando que se cuente con las organizaciones del sector agrario de cara a elaborar futuras limitaciones. "Se requiere una respuesta política contundente, efectiva y a nivel nacional que nazca desde el asesoramiento por personas expertas y que cuente también con las organizaciones agrarias para la elaboración y la gestión de los programas y posterior realización", ha añadido.

Finalmente, desde UPA Madrid han vinculado directamente el impacto y la frecuencia de estos incendios forestales al cambio climático, y han reivindicado la labor de los cerca de 2.000 agricultores y ganaderos madrileños, que gestionan "el 62% del territorio autonómico", según han asegurado, insistiendo en que una gestión "contundente" del territorio resulta "clave" para frenar el impacto de los fuegos.