Agricultores y ganaderos se reúnen con Ayuso pero sin tractorada en Sol por problemas burocráticos

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad de Madrid se han reunido este jueves con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, si bien no han podido llevar a cabo la tractorada y reparto de cocido previo que habían previsto por problemas burocráticos.

Así lo han relatado representantes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid (Asaja), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA), Agricultores y Ganaderos Independientes de Madrid (AGIM-COAG) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM) en declaraciones a la prensa antes de la cita con la presidenta Ayuso.

El motivo de su protesta pasa no solo por su rechazo al actual acuerdo UE-Mercosur, el cual piden reformular para que tenga en cuenta los intereses del sector; sino también para trasladarle al Ejecutivo autonómico sus exigencias sobre el control de la fauna silvestre, reducir la burocracia y garantizar el relevo generacional.

Durante la reunión con Ayuso y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, los representantes del campo madrileño han trasladado estas reivindicaciones a las que, según han relatado al término de la cita, la Comunidad de Madrid es "sensible".

Según han reconocido, la Comunidad de Madrid les ha adelantado que están preparando un plan para abordar estas quejas, si bien no han entrado en detalle. Además, el Ejecutivo autonómico les ha instado a una nueva reunión el 6 de febrero con Novillo y con la Cámara Agraria.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

Entre las principales reivindicaciones de los trabajadores del sector primario madrileño destaca su negativa al acuerdo comercial UE-Mercosur, pues considera que sitúa al campo como "moneda de cambio" pero no tiene en cuenta sus intereses y pone en riesgo la competitividad frente a productos importados.

Además, han alertado de que el acuerdo carece de cláusulas de salvaguarda suficientes y dificultará competir en igualdad de condiciones. Así han reclamado ayudas anticipadas para los sectores más afectados y medidas que garanticen la soberanía alimentaria.

Otro de los asuntos que le han trasladado a la presidenta regional es su preocupación ante la fauna silvestre --especialmente por plagas de conejos, abundancia de palomas y la amenaza de los lobos-- que, aseguran, pone en jaque los cultivos.

Desde las asociaciones también han puesto el foco sobre el relevo generacional, incidiendo en que el campo es un sector envejecido con trabajadores con una edad media de 67 años. Es por esto que han pedido compromisos "reales y efectivos" para garantizar la continuidad del sector primario.

TRACTORADA Y COCIDO CANDELADO POR EL TIEMPO Y LA BUROCRACIA

Para la concentración de este jueves estaba previsto que los agricultores acudieran a Sol con tractores como señal de protesta, a la par que se repartiría entre los asistentes un cocido madrileño elaborado con productos de la región. Sin embargo, esto no ha sido posible debido a que los permisos no han llegado a tiempo.

Ya en la víspera los colectivos anunciaron que suspendían esta concentración --pero no la reunión con Ayuso-- debido a la situación meteorológica, motivo por el que, aseguran, se han visto obligados a suspender las movilizaciones en otras ciudades de Andalucía.