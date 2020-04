Aguado defiende que consejeros de Sanidad y Políticas Sociales tienen buena relación y trabajan coordinados

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), y de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), tienen buena relación y trabajan "coordinados" en la lucha contra el coronavirus.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, después de que Reyero criticase que, pese al repliegue en los hospitales, no se está llevando al personal sanitario a las residencias y Escudero le acusase de "desconocimiento".

"No es que haya un enfrentamiento, es que los recursos son limitados, hay que organizarlos y, en esa tarea, cada uno dentro de sus competencias ve las prioridades", ha explicado el vicepresidente. En este sentido, ha hecho hincapié en que los dos trabajan "mañana, tarde y noche para intentar resolver de la mejor manera" la crisis siendo conscientes de que el virus por ahora "no tiene cura".

Aguado ha rechazado comentar el tono de las declaraciones de ambos consejeros y ha subrayado que todos "se están dejando la piel en su tarea" y que cada uno defiende "lo que considera que es mejor para la Comunidad de Madrid".

"Entre todos formamos un equipo de alto rendimiento donde intentamos optimizar las decisiones que tomamos y las declaraciones que hacemos. No quiero buscarle tres pies al gato porque honestamente les conozco a los dos, conozco a todo el Consejo de Gobierno, y son personas profesionales y que están centradas en lo suyo", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que no quiere dar pie a una "hipotética desavenencia que no existe".