Aguado defiende la utilidad del Grupo Covid y espera que se respeten las estrategias del Gobierno regional

La oposición le pide que deje de ser "placebo" y el "Caballo de Troya de Sánchez e Iglesias"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido la utilidad del Grupo Covid, que conforman el Gobierno central y el regional para afrontar la crisis del coronavirus, y espera que en el seno del mismo se respeten las estrategias del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha señalado este jueves en su comparecencia en el Pleno de la Asamblea, donde ha hecho hincapié en que espera que este grupo de trabajo "siga funcionando" porque "es evidente que se pueden conseguir más cosas".

"Yo desde luego y todo el Gobierno regional trabajamos para que se consigan más acuerdos, para que se respete la autonomía de este Gobierno, para que se respeten las estrategias fijadas por este Gobierno y que, por su parte, el Gobierno de España ponga de su parte para que la estrategia definida sea efectiva", ha señalado.

Para Aguado, todo lo que sean "canales de comunicación con otras administraciones son positivos" y desde luego "no sobran". En este sentido, ha hecho hincapié en que el martes volverá a haber una reunión, que espera que sea "fructífera". "De nuestra capacidad de entendimiento depende el futuro de mucha gente", ha remarcado.

De hecho, ha avanzado que llevará como propuesta a la próxima cita que hay que intentar llevar la incidencia acumulada de la Comunidad por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes.

"USTED ACTÚA COMO UN MERO ESPECTADOR", CRITICA UNIDAS PODEMOS

En su turno de palabra, el diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano ha afeado al vicepresidente que actúe como "un mero espectador" y pida "un alto al fuego" entre dos partes que parecen "ajenas" a él cuando pertenece al mismo Gobierno de Díaz Ayuso.

"Hay un Gobierno de la Comunidad y no dos y usted es el máximo responsable en el grupo. No me diga que va a la Mesa a buscar consensos sin saber esta Cámara lo que va a proponer, diga lo que va a defender", le ha afeado el portavoz adjunto de Unidas Podemos.

A continuación, el parlamentario de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha acusado al vicepresidente de ser "desleal" continuamente con su Gobierno. "Para nosotros ha sido el Caballo de Troya que han utilizado Sánchez e Iglesias para aplicar el 155 sanitario e intervenir Madrid".

Ha apostado por el confinamiento por las zonas básicas de salud, que es, a su juicio, "lo lógico", ante la "desproporcionada medida del Gobierno de España" y le ha pedido a Aguado que tomen "medidas contundentes".

Por su parte, la diputada de Más Madrid Mónica García se ha preguntado qué es exactamente lo que ha consensuado Aguado con su Gobierno, si no contratar rastreadores, que no se refuerce la Atención Primaria o que "un día se recurra el estado de alarma y otro día no".

"¿Han dado la batalla por perdida? Es lo que tiene no conocer su sociedad. En la política es imperdonable que se tomen decisiones políticas con ausencia de datos. Usted no es un casco azul, es un miembro del Gobierno se sienta en esta mesa... no debería ser placebo. Usted que tiene la llave sáquenos en la jaula en la que nos ha metido con el apoyo de la señora Ayuso", le ha pedido.

Por último, el diputado del PSOE Enrique Rico ha relatado que la gestión de la pandemia del Gobierno regional se ha basado en el "colapso del sistema público sanitario, el desmantelamiento en Atención Primaria, el caótico inicio del curso escolar, la falta de previsión en la segunda ola de la pandemia".

"El Gobierno regional se marca por improvisaciones, ocurrencias, falta de sensibilidad y deslealtad institucional y ausencia de coordinación. Solicitaron ayuda al Gobierno de España y la obtuvieron", ha trasladado, para a continuación pedirle explicaciones después de que él aceptara el acuerdo con el Ministerio de Sanidad y luego lo rompieran.