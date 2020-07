Aguado dice que mientras los madrileños continúen siendo responsables con el uso de la mascarilla no darán "más pasos"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este lunes que mientras los madrileños continúen haciendo un uso responsable de la mascarilla no darán "más pasos" y no serán necesario imponer su obligatoriedad en la calle.

En declaraciones a los periodistas tras la presentación del Festival Escenas de Verano de la Fundación Orquesta y Coro, Aguado ha especificado que en la Comunidad sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y al aire libre siempre que no se pueda garantizar la distancia física entre personas.

"Pido a los madrileños que no bajen la guardia y que no pierdan respeto al virus y sigan haciendo uso de las mascarillas. Si todos cumplimos frenaremos el virus y si llevamos las mascarillas no habrá brotes significativos", ha trasladado.

Así, el vicepresidente autonómico ha indicado que "en la medida de que la situación de Madrid siga controlada" y los madrileños continúen siendo "conscientes del riesgo" se mantendrán en la situación actual, pero ha avisado de que si no son responsables y se le pierde "el respeto al virus y la gente no usa la mascarilla" tomarán "más pasos".

"A día de hoy, tal y como nos traslada la Consejería de Sanidad no hay necesidad de dar más pasos. Hoy por hoy en la Comunidad se están haciendo las cosas bien, pero si tuviéramos que dar ese paso, lo daríamos. Ojalá que no haya que dar más pasos, pro estaremos siempre alerta y en guardia", ha trasladado.

A continuación, Aguado ha insistido en la necesidad de los PCRs en los países de origen y ha lamentado que el Gobierno de España no esté liderando esta alternativa. A su juicio, el problema es que el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas sigue siendo un "coladero" que afecta al "conjunto de España".

"Nosotros seguiremos insistiendo en ello y seguiremos trabajando para tratar de evitar rebrotes, pero también ayudaría mucho que el Gobierno de España exigiera medidas más contundentes para evitar entre todos un segundo rebrote", ha indicado.

Asimismo, se ha defendido de quienes comentan que falsean los datos de los casos por Covid en la Comunidad cuando "se están haciendo casi 15.000 PCRs al día".