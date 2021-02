Aguado pide al Gobierno que baje el IVA de las mascarillas FFP2 del 21 al 4%

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido al Gobierno central que baje el IVA de las mascarillas FFP2 del 21 al 4 por ciento y ha advertido de que no valen "excusas".

Durante su visita a la sede de Temaer Hospitalaria, la única empresa madrileña que fabrica mascarillas FFP2, en Pinto, Aguado se ha comprometido a pedir al Gobierno de España que baje el IVA de las mascarillas FFP2 al 21 por ciento.

"Que vaya dando pasos, que no vayamos siempre por detrás del virus, que se comprometa, que se moje y que baje el IVA de las mascarillas FFP2 del 21 por ciento al 4 por ciento. No tiene sentido que paguemos el mismo IVA por comprar un yate que por comprar una mascarilla que salva vidas. No me valen las excusas de 'Europa no nos deja'. Europa permite bajar el IVA", ha aseverado.

Aguado, ha instado al Gobierno a que se adelante "a las necesidades y al virus", al tiempo que ha señalado que la mascarilla FFP2 "es de máxima protección".

"Esta mascarilla puede salvar y está salvando muchas vidas, se ha convertido en un elemento esencial en la vida de muchas personas y por eso creo que hay que poner las mayores facilidades posibles para que la gente pueda adquirir as y pueda usarlas", ha recalcado.

Asimismo, Aguado ha recordado que la Comunidad de Madrid entregó dos mascarillas de este tipo a los madrileños el pasado mes de junio y que ahora ha vuelto a ofrecerlas a los mayores de 65 años.

"Nos decían hace unos meses que estas no eran las que había que regalar, que era una locura hacerlo. Pues yo creo que teníamos razón, que es una mascarilla que hay que potenciar", ha apostillado.

APUESTA POR UNA "INDUSTRIA POTENTE"

Por otro lado, Aguado ha destacado la importancia de la industria, "que tiene que complementar al sector servicios", ha subrayado que la pandemia ha evidenciado la "necesidad imperiosa de tener una industria potente".

Asimismo, el dirigente madrileño ha considerado que algo están "haciendo mal" cuando teniendo una empresa en Madrid que produce mascarillas FFP2 no es el principal proveedor de la administración.

"Seguramente hay una explicación, pero no puede ser que haya una empresa con capacidad para producir mascarillas y nos tengamos que ir al otro rincón del planeta a comprarlas", ha apuntado.

A este respecto, se ha comprometido a hablar con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para "explorar fórmulas" para "cuidar" este tipo de empresas.

Por su parte, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha destacado que Temaer Hospitalaria, S.A., fabrica 15.000 FFP2 al día y "están volviendo a contratar".