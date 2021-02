Revalúa cada semana el plan de vacunación en función de las dosis que recibe

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este miércoles que el Gobierno regional revalúa cada semana el plan de vacunación en función de las dosis que reciben.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, al ser preguntado por el hecho de que él mismo hablase sobre el retraso de la vacunación de mayores de 80 años y posteriormente la Consejería de Sanidad anunciase que se adelantaba a este jueves.

Aguado ha incidido en que "poco a poco" la vacunación comienza a coger "velocidad de crucero" en la región a pesar de que todavía faltan "muchas dosis semanales por llegar". En este sentido, ha señalado que se está "a años luz" de alcanzar la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que esté vacunado el 70% de la población en verano.

"No porque falten manos precisamente, si no porque faltan dosis. Ahora estamos recibiendo en torno a 100.000 vacunas a la semana, lo cual es una cantidad sensiblemente superior a lo que recibíamos hace unos días pero desde luego no es suficiente", ha trasladado.

Con estos, se ha conseguido vacunar prácticamente al 100% de los mayores de residencias y al personal sanitarios. Ayer mismo empezaron con la vacunación en el Hospital Isabel Zendal a otros colectivos esenciales y mañana se les suministrará a mayores de 80 años, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Bomberos, entre otros.

"Poco a poco vamos avanzando pero todavía el porcentaje de vacunados es muy pequeño y estamos lejos de la inmunidad de rebaño", ha declarado el dirigente madrileño.