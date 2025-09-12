Aguirre afirma que la pareja de Ayuso es "totalmente inocente" y que "mucha gente" tienen "discusión" con Hacienda

Archivo - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, durante la presentación de su nuevo libro ‘Una liberal en política. Por qué lo que funciona es el liberalismo’, a 19 de mayo de 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado este jueves que Alberto González Amador, pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es "totalmente inocente" y ha subrayado que "mucha gente" tienen en algún momento "discusión" con la Agencia Tributaria.

Lo ha afirmado este viernes en la Asamblea de Madrid, antes de asistir al Debate del Estado de la Región, después de que el pasado 21 de marzo dos inspectoras de la Agencia Tributaria ratificaron ante la jueza Inmaculada Iglesias el informe fiscal que detectó presuntos gastos ficticios basados en facturas que sustentan el presunto fraude fiscal por el que la pareja de la presidenta se sentará en el banquillo de los acusados.

"Que un contribuyente tenga una discusión con la Agencia Tributaria, pues es una cosa que pasa de los 50 casi millones de españoles, 46, ¿no?. Y entonces este señor, en aquel momento, pues ni siquiera conocía a la señora Díaz Ayuso", ha indicado.

Además, ha puesto el foco en que se trata de unas declaraciones de una inspectora y no de un juez.