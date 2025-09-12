Aguirre asegura que "no hay genocidio" en Gaza y defiende que Israel es "la única democracia de Oriente Medio"

Archivo - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ofrece declaraciones a los medios a su llegada a un desayuno informativo, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 21 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este viernes que "no hay genocidio" en Gaza y ha defendido que Israel es "la única democracia de Oriente Medio".

"No señor, no hay genocidio, porque genocidio quiere decir lo que hicieron los nazis con los judíos, es decir, exterminar a gentes por el hecho de pertenecer a una raza", ha trasladado la expresidenta en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la segunda sesión de Debate del Estado de la Región.

Considera que lo que está ocurriendo en Gaza se debe a que Israel tuvo un "atentado terrorista brutal" hace año y medio y lo que está haciendo el país es "evitar que esto pueda volver a ocurrir".

"En la guerra hay muchas cosas que todos lamentamos, no le quepa ninguna duda. Yo la primera, pero no es un genocidio", ha incidido Aguirre.

Sobre las manifestaciones propalestinas durante la Vuelta, ha expresado que cree en el derecho a manifestación pero no que ello pueda impedir que se celebre un acto deportivo.

"Ayer, por lo visto, había manifestantes propalestinos, pero que estuvieron manifestándose perfectamente y libremente sin afectar a los ciclistas, que son unos jóvenes deportistas que han hecho el esfuerzo de su vida para que vengan unos a derribarles. Lo que quieren es que la manifestación acabe con la Vuelta", ha criticado.