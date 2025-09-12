Ahorramas se alía con la Federación de Baloncesto de Madrid y acogerá cuatro torneos de pretemporada 3x3

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas, en colaboración con la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM), acogerá cuatro torneos de pretemporada 3x3 dirigidos a las categorías minibasket (benjamín y alevín) durante los meses de septiembre y octubre.

En concreto, los torneos se celebrarán este sábado en Majadahonda (C/ La Flauta Mágica, 6-8); el día 20 en Valdebebas, en la capital (Avda. Fuerzas Armadas, 322); el día 27 en Alcobendas (C/ Calderón de la Barca, 14); y el 4 de octubre en Villaverde, en Madrid, (C/ Eduardo Barreiros, 120).

Para ello, la cadena de supermercados habilitará canchas de baloncesto en estas cuatro tiendas, que se transformarán en un punto de encuentro para jugadores jóvenes en un ambiente deportivo y familiar, ha apuntado en un comunicado.

Esta acción se enmarca en el programa "Alimentando el Futuro", con el que Ahorramas busca fomentar un estilo de vida activo complementado con una alimentación saludable y con los valores del deporte en equipo.

La inscripción es gratuita y el único requisito para los participantes es estar federados. Puede realizarse enviando la hoja de inscripción de equipo vía WhatsApp al teléfono 615 386 996 hasta el miércoles anterior a cada torneo.

Además, cada jugador inscrito recibirá un pack de bienvenida con obsequios y disputará un mínimo de tres partidos. Los calendarios se remitirán el jueves anterior a cada torneo a las 15.00 horas.

Para la categoría benjamín (nacidos entre 2018 y 2016), la recogida del pack de bienvenida será entre las 11.30 y las 11.45 horas, con los partidos fijados en horario de 12.00 a 14.00 horas. En la modalidad alevín (nacidos en 2015 y 2014), los encuentros serán entre las 10.00 y las 12.00 horas y la recogida pack de bienvenida, de 9.30 a 9.45 horas.