Ahorramas impulsa una campaña para poner en valor el talento interno y fomentar la movilidad interna

Ahorramas impulsa una campaña para pone en valor el talento interno y fomentar la movilidad interna- AHORRAMAS

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha lanzado la campaña 'Talento Ahorramas: Tu talento es nuestro futuro', una iniciativa orientada a reconocer y potenciar el talento de las personas que forman parte de la organización, así como fomentar la movilidad interna.

Se trata de una iniciativa que se enmarca en la estrategia de la compañía de situar a las personas "en el centro" de su modelo de crecimiento y expansión, ha informado la compañía en un comunicado.

A través de su plataforma interna, los empleados pueden actualizar su perfil profesional, incorporar su experiencia y formación, consultar las vacantes disponibles en las distintas áreas de la compañía e inscribirse en aquellos procesos que se ajusten a su trayectoria e intereses.

Además, la herramienta permite realizar un seguimiento del estado de las candidaturas, aportando mayor transparencia y visibilidad a los procesos internos.

Para el lanzamiento de 'Talento Ahorramas: Tu talento es nuestro futuro', se ha desarrollado una campaña que está protagonizada por empleados y empleadas que han actuado como embajadores, compartiendo sus experiencias personales e historias de crecimiento dentro de la compañía.

"Sus testimonios reflejan distintas trayectorias profesionales, desde promociones de tienda a oficina o a plataforma logística, hasta desarrollos y nuevas responsabilidades dentro de la propia tienda", han destacado desde la compañía.

Además, el Área de Recursos Humanos ha reforzado la labor de información y acompañamiento a los equipos, explicando cómo funcionan los procesos internos de selección, orientando sobre cómo preparar una candidatura o una entrevista y detallando los pasos a seguir en cada fase.

"En Ahorramas creemos firmemente que el crecimiento de la compañía solo es posible si impulsamos el crecimiento de las personas que forman parte de ella. Con 'Talento Ahorramas' queremos reconocer ese compromiso, visibilizar las oportunidades reales de desarrollo y seguir construyendo un proyecto que nos permita ofrecer cada día el mejor servicio a nuestros clientes", ha defendido la empresa.

Con esta campaña, Ahorramas busca consolidar su modelo de gestión de personas basado en "el reconocimiento, la profesionalización de los equipos y el impulso del talento interno como eje estratégico". De hecho, en los últimos cuatro años, la compañía ha incrementado cerca de un 20% el salario de toda su plantilla.