Ahorramás invierte 6,9 millones en su nuevo supermercado de Las Rozas

Nuevo Ahorrmas en Las Rozas - AHORRAMAS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha abierto un nuevo supermercado en Las Rozas de Madrid, ubicado en el número 12 de la calle Clara Campoamor 12, en el que ha invertido 6,9 millones de euros, dentro de su plan de expansión y modernización de la red de tiendas.

Según ha recogido la cadena de supermercados en un comunicado, ya disponen de otro local en la ciudad ubicado en la avenida de Atenas, 1.

El nuevo supermercado de Las Rozas, que dará servicio a los casi 100.000 vecinos del municipio, cuenta con una sala de ventas de 1.261 metros cuadrados y un mercado con secciones de carnicería, pollería, charcutería, frutería, pescadería y panadería, además de alimentación, droguería, congelado y bazar.

El establecimiento está atendido por un equipo de 44 profesionales y dispone de servicio de compra online, Amazon Locker y recogida de cápsulas de café.

Además, esta tienda Ahorramas dispone de cinco cajas convencionales y cuatro de autocobro, así como un aparcamiento interior con 78 plazas, dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida y cuatro destinadas a vehículos eléctricos, con dos puntos de recarga.

Con esta apertura, Ahorramas suma cuatro nuevos establecimientos en lo que va de 2026, tras las inauguraciones en Humanes y Getafe, en la Comunidad de Madrid, y en Cabanillas del Campo, Guadalajara. En conjunto, suman más de 4.900 metros cuadrados de sala de ventas.

La nueva tienda de la compañía en Las Rozas incorpora distintas soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y optimizar el funcionamiento de sus instalaciones. Entre las principales medidas destacan la instalación de 1.750 kW de energía solar fotovoltaica, sistemas de frío y climatización con gas CO2, iluminación LED con sistema de regulación DALI y un sistema de gestión BMS para mejorar la eficiencia y el control de las instalaciones.

Asimismo, dispone de sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) mediante aerotermia, hornos de última generación eficientes y tres plazas equipadas con cargadores para vehículos eléctricos. El edificio cuenta además con certificación de eficiencia energética Clase A, que acredita su alto rendimiento energético y bajo impacto ambiental.