Ahorramas se suma a la 'Recogida de Primavera' del Banco de Alimentos de este fin de semana

Recogida de Primavera de Ahorramas junto a los Bancos de Alimentos. - AHORRAMAS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas se sumará un año más a la campaña de recogida de alimentos de primavera impulsada por los Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que tendrá lugar este fin de semana en miles de supermercados de toda España y que tiene como objetivo recaudar 4,5 millones de kilos de alimentos.

La cadena de supermercados participará así en esta iniciativa en la Comunidad de Madrid, cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha (Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real) y, por primera vez, en la provincia de Ávila, en Castilla y Léon, consolidando 14 años de colaboración, ha apuntado en un comunicado.

La 'Recogida de Primavera' se celebrará del 5 al 7 de junio en todas las tiendas de Ahorramas con el objetivo de recaudar el equivalente a 500.000 kilos de alimentos para garantizar el abastecimiento durante los meses de verano, una época especialmente sensible debido al descenso de donaciones, mientras que, en paralelo, la ayuda alimentaria sigue siendo indispensable.

Durante esos días, los clientes podrán colaborar mediante donativos en caja desde 1 euro, un sistema permite adaptar la ayuda a las necesidades reales de cada momento, favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos y reduciendo el impacto ambiental asociado al almacenamiento y transporte de alimentos.

Desde el inicio de esta colaboración en 2012, Ahorramas ha contribuido a recaudar más de 6,1 millones de euros destinados íntegramente a apoyar a personas en riesgo de exclusión y pobreza alimentaria, facilitando el acceso a una alimentación equilibrada y adaptada a sus necesidades.

Gracias a esta iniciativa, los Bancos de Alimentos participantes pueden seguir atendiendo diariamente a más de 115.000 personas, garantizando no solo el acceso a productos básicos, sino también a una alimentación variada y de calidad, clave para la salud y el bienestar de los beneficiarios.

"En Ahorramas entendemos la alimentación no solo como una prioridad básica, sino como un derecho. Por eso, nuestra colaboración con los Bancos de Alimentos es mucho más que una acción puntual: es un compromiso firme y sostenido en el tiempo para acompañar a quienes más lo necesitan. Queremos seguir canalizando la solidaridad de nuestros clientes y empleados para generar un impacto real en la vida de miles de personas", ha apuntado la compañía.

Desde la cadena de supermercados han apuntado que, con acciones como esta, la compañía refuerza su acción social y su compromiso con las comunidades donde opera, "impulsando una manera de hacer empresa basada en la cercanía, la responsabilidad y el apoyo a las personas que más lo necesitan".