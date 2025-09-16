Alba Reche y Aiko El Grupo darán ritmo a la 4ª edición de Radar Joven, que incluirá una "fiesta especial" Carné Joven

También actuarán Miss Blanche, Naitinain, Nepal Nepal, Niños Raros o Tus novias indie

Alba Reche, Aiko El Grupo, Memocracia, Arisa Vedra, Edu Requejo, Somos la herencia, La 126, o Rock a la par son algunos de los artistas y grupos musicales que darán ritmo a la cuarta edición de Radar Joven, que se celebrará del 15 del octubre al 8 de noviembre e incluirá una "fiesta especial" Carné Joven.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han participado este martes en la presentación de la programación en el Café La Palma, donde ha actuado El Momento Incómodo, artista que forma parte del certamen.

Durante estas tres semanas, el ciclo buscará "seguir dando apoyo" al talento emergente. En 2024 batió récord de público, con más de 6.000 asistentes y casi una treintena de conciertos con entradas agotadas. Este año, contará con 57 bandas y solistas.

De Paco Serrano ha subrayado que Radar Joven se ha consolidado como "escaparate de la mejor música emergente y como instrumento de colaboración entre la administración y las salas de música en vivo". Al mismo tiempo, ha destacado que la apuesta por el talento joven en la oferta cultural de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 18 festivales, de los que disfrutan 1,3 millones de asistentes y llegan a 135 municipios.

Por su parte, Dávila ha defendido la importancia de un ocio "saludable, creativo y enriquecedor para nuestros jóvenes, escuchando música en directo, alejados de las pantallas". Además, ha resaltado el papel del Carné Joven que ofrece descuentos del 50% en las entradas de este ciclo y proporciona rebajas de precios en más de 2.000 establecimientos de restauración, deporte, formación o festivales de música.

LOS ARTISTAS

Radar Joven arrancará el próximo 15 de octubre con el concierto inaugural de Alba Reche y Julia de Arco en la 'Fiesta Carné Joven', que se celebrará en La Sala del Movistar Arena. Tras esta cita, hasta el 8 de noviembre otros 55 proyectos emergentes de todos los estilos y géneros pondrán banda sonora a la noche madrileña.

El cartel se completa con .bd., Aiko El Grupo, Ale Ocaña, Antía Muíño, Arisa Vedra, arrecí0, Begut, Biblical Soccer, Blu Boi, Broke Carrey, Carlota Flâneur, Carmen Lillo, Chlöe's Clue, Cristalino, Desmelenao, Edu Requejo, El Diablo de Shanghai, El Momento Incómodo, El Niño Lord.Cah, elmalamía, Eva Calyza, Fatherweight, Fitasha, Gazella, Iannis Anisakis, Ice Haven, joseluis, Kiliki, La 126, La Texana, Manva Negra, Mar Pujol, Mariana També, Marina Dominguez, Mayte Gonzalez Trío, Memocracia, Miss Blanche, Naitinain, Nepal Nepal, Niños Raros, Nu Vilas, Paula Mateo, Penélope, Phoac, RATA, Remei de Ca la Fresca, Rock a la par, Ronroneo, Roy Borland, Sila Lua, Silitia, Somos La Herencia, Te vi en un planetario, Todo bien todo mal y Tus novias indie.

CONCIERTOS EN 27 SALAS

A través de la colaboración de Madrid en Vivo --la asociación de salas de conciertos y espectáculos de la capital--, este medio centenar de actuaciones tendrán lugar en 27 salas de la capital para "reivindicar" su gran importancia dentro del tejido cultural de la ciudad.

Entre otros, espacios históricos de la música en directo en la capital, como Búho Real, Café Berlín, Café La Palma, Clamores, El Sol, Gruta 77 o Maravillas. Todos los conciertos tendrán una entrada general de 7 euros, con una oferta de dos por 10 euros, con descuentos del 50% con el Carné Joven (3,5 euros por entrada), además de otras bonificaciones que se anunciarán en la web del ciclo y en entradas.com.