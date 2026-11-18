El concejal presidente del distrito madrileño de Latina, Alberto González (PP) - CANAL 33

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente del distrito de Latina, Alberto González (PP), ha defendido este miércoles que la Operación Campamento sea el "pilar fundamental" del próximo mandato municipal y ha situado la continuación del soterramiento de la A-5 entre sus prioridades para los próximos años.

En una entrevista emitida este martes en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, González ha señalado que el desarrollo de Campamento, que contempla la construcción de miles de viviendas, será determinante para el futuro del distrito. Aunque ha criticado los anuncios realizados durante décadas, ha reconocido que el proyecto ya está en marcha y que se están licitando obras.

El concejal ha lamentado que todavía haya "basuras y escombros" en la zona y ha expresado su confianza en que un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre facilite la coordinación entre la Administración central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

EL SOTERRAMIENTO DE LA A-5

Preguntado por su principal logro al frente del distrito, González ha reivindicado su implicación para impulsar la primera fase del soterramiento de la A-5, una infraestructura que ha descrito como una "herida abierta y una cicatriz" que durante años ha dividido Latina.

El edil ha defendido que el soterramiento tenga continuidad más allá del tramo actualmente en obras y ha recordado que la apertura al tráfico del nuevo túnel está prevista para el 23 de diciembre. "Será el mejor regalo, será nuestro premio gordo de lotería", ha señalado, tras agradecer la paciencia de los vecinos durante los trabajos.

González ha comparado la transformación prevista con las actuaciones realizadas en la avenida de Portugal y Madrid Río, por la recuperación de espacios públicos y la conexión entre barrios.

DEFENSA DEL DESARROLLO DE ERMITA DEL SANTO

El presidente de Latina también ha defendido el desarrollo urbanístico de Ermita del Santo y ha rechazado las acusaciones de "pelotazo" contra el proyecto. Según ha argumentado, la actuación sobre estos terrenos privados permitirá incorporar viviendas protegidas, zonas verdes, espacios públicos y equipamientos municipales.

González ha destacado que el desarrollo contempla más de 150 viviendas protegidas, una nueva instalación deportiva municipal, conexiones peatonales con Madrid Río y aparcamiento para los vecinos.

"Que nos expliquen a nosotros cuál es su alternativa", ha reclamado a quienes cuestionan la operación, a los que ha acusado de mantener una actitud de "hipocresía permanente".

METRO Y CERCANÍAS

En materia de transporte público, González ha reiterado su interés por que la prolongación de la línea 11 de Metro llegue a Las Águilas, aunque ha señalado las dificultades técnicas de los trazados estudiados.

Según ha afirmado, la Comunidad de Madrid ha destinado más de 600.000 euros a estudios y el Gobierno central ha rechazado la posibilidad de que el trazado discurra bajo las pistas del aeródromo de Cuatro Vientos.

El concejal ha asegurado que mantiene contactos con la Comunidad, el Consorcio Regional de Transportes y la EMT para mejorar las conexiones del distrito, aunque ha pedido ser *realistas y responsables* al plantear nuevas infraestructuras. También ha criticado las incidencias de Cercanías Madrid y ha expresado su confianza en que un cambio de Gobierno contribuya a mejorar el servicio.

CENTROS DE MAYORES Y SEGURIDAD

Respecto a los equipamientos, Alberto González ha señalado que las obras del nuevo centro municipal de mayores de Parque Europa están muy avanzadas, después de un retraso que ha atribuido a la aparición de aguas subterráneas. Su previsión es que pueda utilizarse en 2027.

Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento trabaja para que el próximo año comiencen las obras de otro centro de mayores en Aluche, junto al colegio Amadeo Vives. Esta actuación incluirá la renovación y cubrición de una pista deportiva municipal, con uso preferente para los escolares durante el horario lectivo. Según ha indicado, los trabajos se organizarán para reducir las interferencias con las clases.

En seguridad, el edil ha reiterado su petición de más efectivos policiales y de una nueva comisaría para Latina. Sobre la limpieza, ha destacado el refuerzo de los recursos municipales, aunque ha reconocido que persisten problemas y ha pedido colaboración ciudadana.

PRESUPUESTO Y CONTINUIDAD

Por otro lado, González ha destacado que Latina volverá a encabezar la dotación presupuestaria de los distritos en el proyecto de cuentas municipales para 2027, una circunstancia que ha vinculado al compromiso del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con sus vecinos.

Preguntado por su futuro tras las próximas elecciones municipales, ha expresado su deseo de continuar al frente del distrito, aunque ha dejado la decisión en manos de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde.

"Sería para mí un completo orgullo seguir siendo concejal del distrito", ha afirmado el munícipe, antes de añadir que estará "donde me pidan que tenga que estar".