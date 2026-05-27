Alberto Velasco estrena en Teatros del Canal 'Sacresize', un ballet para cuerpos no normativos inspirado en Stravinsky

Alberto Velasco Adrian Nucelaar - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Teatros del Canal acogerá este jueves el estreno absoluto de 'Sacresize', el nuevo montaje del coreógrafo y creador escénico Alberto Velasco, una propuesta concebida como un ballet para cuerpos no normativos e inspirada en 'La consagración de la primavera', de Igor Stravinsky.

La obra, que podrá verse en la Sala Negra hasta el 7 de junio, se articula como un programa doble de danza dividido en dos actos, 'Size' y 'Sacre', en los que se combinan distintos lenguajes escénicos como la danza, la música y la creación audiovisual.

El primero de los actos incluye videocreación de Afioco Gnecco y música original, mientras que el segundo toma como base la célebre partitura de Stravinsky, apunta el espacio escénico en un comunicado.

Concebido como un "dispositivo coreográfico para cuerpos gordos", el espectáculo plantea así una reflexión sobre la representación física en la danza y cuestiona los cánones estéticos tradicionales asociados al ballet y a la creación contemporánea.

La creación parte de una idea original de Alberto Velasco, que también interpreta la pieza junto a Esperanza Guardado, Juanki Fernández, Carlota Ferrer, Jack Gómez, Fiona Orioli, Lucía Palacios y Vicki Schmidt.

Según ha explicado el propio Velasco, el proyecto nace de "dos sueños" unidos en uno solo: crear "un ballet de personas gordas" y coreografiar 'La consagración de la primavera'.

"Celebrar mi cuerpo en una verbena con otros cuerpos grandes, enormes, robustos, anchos, expandidos, blandos. Hermosos", ha señalado el creador sobre una pieza que busca "re-codificar los signos del ballet clásico y contemporáneo" a través de otros cuerpos y sensibilidades.