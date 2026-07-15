Alcalá estrenará el primer intercambiador comercal de movilidad en el segundo semestre de 2027

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido este miércoles la adjudicación de las obras del primer intercambiador comarcal de la región, ubicado en Alcalá de Henares y que estará operativo en el segundo semestre de 2027.

El Ejecutivo autonómico destinará 10,8 millones de euros a esta nueva infraestructura del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que se construirá en la Vía Complutense 132 de la ciudad, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La futura terminal mejorará la movilidad de los alcalaínos y de los vecinos de otros diez municipios de la zona este: Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Meco, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo y Villalbilla.

Las obras comenzarán tras el verano y tendrán un plazo de ejecución de diez meses. La instalación concentrará 16 líneas de autobús --cinco urbanas y once interurbanas-- y contará con un espacio ajardinado, salas climatizadas y un aparcamiento con 161 plazas, diez de ellas equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos, lo que facilitará la conexión entre los distintos modos de transporte.

El proyecto forma parte del Plan de Intercambiadores Comarcales del CRTM, una iniciativa que contempla la creación de infraestructuras funcionales y en superficie para mejorar la experiencia de los viajeros.

Dentro de este programa, el Consorcio Regional de Transportes prevé desarrollar una red con presencia en, al menos, otros siete municipios de la región: Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Torrelaguna.

Con esta actuación, la Comunidad de Madrid seguirá ampliando estos nodos de transporte (actualmente cuenta con seis), que se completará próximamente con el de Conde de Casal.

Este último dará servicio a más de 65.000 usuarios diarios a partir del primer semestre de 2027 y conectará con la ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y este punto de la ciudad.