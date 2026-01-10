Alcalá de Henares, testigo de la visita del Papa León XIV en 2013, entonces prior general de la Orden de San Agustín

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia). - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, acogió en 2013 a Robert Francis Prevost, actual Papa León XIV y por aquel entonces prior general de la Orden de San Agustín y actual Papa León XIV.

Durante su estancia en la ciudad complutense, Prevost visitó el Monasterio de Agustinas Contemplativas de Nuestra Señora de la Consolación, situado en la céntrica calle Gallo.

Dos décadas después, la visita de León XIV a España --aún pendiente de confirmación oficial por parte de la Santa Sede pero ya perfilada por la Conferencia Episcopal y el Vaticano-- se convertirá en el noveno viaje que realiza un Papa a este país, tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus pontificados.

Su antecesor, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, vivió varios meses en Alcalá de Henares entre los años 1970 y 1971, durante su formación jesuita. Por entonces, Bergoglio, un joven sacerdote argentino recién ordenado de 34 años, viajó hasta la ciudad complutense para realizar una estancia en la residencia de la Compañía de Jesús, en el actual Colegio San Ignacio de Loyola del Ensanche.

Allí, junto a otros sacerdotes llegados de otros lugares de España y de Iberoamérica, llevó a cabo la Tercera Probación, la última etapa de preparación espiritual de los jesuitas. Durante ese periodo, además de oración, de estudio y de reflexión grupal, también realizó labores de asistencia entre los más necesitados.