Alcalá pide a Óscar Puente y DGT aplazar la puesta en marcha del Bus-VAO de la A-2

Bus Vao de la A-2 - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Cristina Alcañiz, ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de Tráfico (DGT) aplazar la puesta en marcha del carril Bus-VAO de la A-2 "hasta que existan garantías suficientes de que esta medida no agravará los problemas de movilidad que ya sufren a diario" los vecinos de este municipio y del conjunto del Corredor.

Una petición que llega tras conocerse que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema podría ser inminente este verano, después de las pruebas realizadas en los últimos días en paneles y señalización luminosa, ha explicado el Consistorio.

En este sentido, la edil ha indicado que la principal preocupación del Gobierno municipal es que el Bus-VAO de la A-2 "no supone añadir un carril nuevo, sino reservar el carril izquierdo en determinados momentos, lo que puede reducir la capacidad del tráfico general en una autovía que ya se encuentra saturada en hora punta".

"Alcalá no está en contra del Bus-VAO ni del transporte compartido. Lo que pedimos es sentido común. No es lo mismo crear un carril adicional, como ocurre en otros accesos a Madrid, que quitar capacidad a una carretera ya tensionada. Antes de ponerlo en marcha hay que demostrar que la solución no va a convertirse en un nuevo problema", ha señalado.

Aunque el Gobierno local "siempre va a defender el transporte público, la movilidad sostenible y las soluciones que ayuden a reducir tiempos de viaje", han apuntado, "eso no puede hacerse a costa de generar más atascos, más incertidumbre y más problemas a quienes cada día utilizan la A-2 para ir a trabajar, estudiar o acudir a Madrid".

En esta línea, ha defendido que actuación "de esta envergadura" no puede activarse "con improvisación, sin una información clara a los usuarios y sin una coordinación real con los municipios afectados" y ha reclamado al ministro y a la DGT que hagan públicos "todos los datos de funcionamiento, los escenarios de tráfico previstos, el calendario exacto de implantación, las medidas de información a los conductores y los protocolos previstos en caso de colapso".

LIBERACIÓN TEMPORAL DE LA R-2

En este sentido, también ha pedido que se estudie un plan alternativo que incluya medidas de alivio en caso de congestión, entre ellas la posible liberación temporal de la R-2 cuando la situación del tráfico lo requiera.

"Los vecinos de Alcalá llevan demasiado tiempo soportando incidencias en Cercanías, problemas de acceso a Madrid y retrasos en infraestructuras fundamentales. No podemos aceptar que ahora se active una medida que puede condicionar miles de desplazamientos diarios sin garantías, sin transparencia y sin escuchar a los municipios afectados", ha añadido.

Además, ha recordado que el propio diseño del sistema genera dudas entre los usuarios por la limitación de entradas y salidas, la convivencia con los autobuses interurbanos, la señalización dinámica y el "riesgo" de que muchos vehículos queden concentrados en solo dos carriles en los momentos de mayor presión circulatoria.

"La A-2 es una arteria vital para Alcalá de Henares y para todo el Corredor. Cualquier decisión sobre esta autovía debe tomarse con rigor técnico, coordinación institucional y respeto a los vecinos. Lo que pedimos es muy sencillo: que no se ponga en marcha hasta que haya garantías suficientes de que no va a empeorar la movilidad", ha remarcado.

En este contexto, la concejala ha concluido reclamando al Ministerio de Transportes, a la DGT y al Consorcio Regional de Transportes una reunión urgente con los ayuntamientos afectados para analizar el impacto real de la medida y acordar una implantación segura, progresiva y evaluable. "Primero garantías, después puesta en marcha. Alcalá no puede ser convidada de piedra en una decisión que afecta directamente a miles de vecinos", ha zanjado.