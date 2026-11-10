El alcalde de Leganés alerta por carta a Cuerpo de "inseguridad y retrasos" que afectan a la C5 de Cercanías

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco - AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha enviado este martes una carta al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, para trasladarse "la preocupación creciente de los vecinos del municipio por los constantes problemas" que afectan a la línea C-5 de Cercanías Renfe, entre los que destaca "inseguridad y retrasos".

A los "habituales retrasos", el regidor ha puesto el foco en que el Sistema LZB estuvo "tres meses averiado" en esta línea, por lo que el regidor ha catalogado de "ineludible" que Renfe y Adif actúen "cuanto antes" y se realice "una inversión que hasta ahora no se ha producido", según recoge en la misma.

También a través de una carta Miguel Ángel Recuenco se dirigió hace dos años a su predecesor en el cargo, Óscar Puente, para solicitarle medidas urgentes en la línea C-5, pero "nunca recibió respuesta". En este sentido, en la misiva enviada este martes a Carlos Cuerpo que espera que en este caso el resultado "se diferente".

Recuenco comienzo el escrito exponiendo "la preocupación y la indignación de miles de vecinos de Leganés que llevan padeciendo durante años constantes incidencias en la red ferroviaria, principalmente las que afectan a la línea C-5 de Cercanías Renfe", algo que asegurar que "no ha dejado de crecer" entre los usuarios de Leganés Central, Zarzaquemada y Parque Polvoranca, las tres estaciones de Leganés.

UNA RED QUE ES "VITAL" PARA LA MOVILIDAD

El alcalde leganense ha hecho hincapié en que a esto se añade que recientemente ha salido a la luz la denuncia de los sindicatos de maquinistas de que el Sistema LZB falla habitualmente, y en concreto en la línea C-5 de Cercanías el año pasado "estuvo tres meses averiado sin que nadie lo revisase". En la carta el regidor deja constancia de que la red de Cercanías es "vital" para el buen funcionamiento de la movilidad en Leganés, ya que la utilizan a diario miles de trabajadores y de estudiantes, y que la situación se ha convertido en "insostenible" por el aumento exponencial de las incidencias "por averías reiteradas, retrasos continuos, suspensiones de trenes y congestión en las estaciones como norma habitual".

Por ello, Recuenco ha requerido al nuevo ministro de Transportes que se acometan mejoras en la accesibilidad a la C-5 a su paso por Leganés: "su ampliación y modernización; la renovación del material rodante; el soterramiento de las vías o en su defecto su integración en el entorno urbano de la ciudad; el arreglo de infraestructuras aledañas; la instalación de pantallas acústicas; y una serie de labores de mantenimiento que hasta ahora han sido casi inexistentes".