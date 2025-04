El alcalde de Leganés celebra que se haya liberado al municipio del "bloqueo injustificable" de la oposición

LEGANÉS 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha celebrado este jueves que se haya liberado al municipio del "bloqueo injustificable" de la oposición con los presupuestos, el día que el municipio ha aprobado las cuentas para 2025 tras someterlo a una cuestión de confianza.

"Heredábamos una ciudad moribunda y triste y ahora Leganés es una ciudad con vida, Leganés está en marcha", ha ensalzado el regidor desde la plaza de España del municipio, donde ha organizado un acto político que ha contado con la participación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El regidor ha censurado que el PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox hayan "intentando paralizar la ciudad cuatro meses diciendo no a todo, y, como no, a los presupuestos". "No han hecho una sola propuesta para construir, no tenían proyecto, solo les importaba destruir para que le fuera mal a Leganés creyendo que nos hacían daño a nosotros, cuando en realidad estaban haciéndole daño a los vecinos", ha reprochado.

Sin embargo, Recuenco ha defendido que no contaba con que los hombres y mujeres del PP "no se rinden nunca" y les importa la ciudad "por encima de todo". "Aún sin presupuestos hemos conseguido, solo por poner un ejemplo, que se construyan 350 viviendas que el PSOE dejó empantanadas y sin financiación. En materia de vivienda y en Leganés, PP 350 - Sánchez 0", ha afirmado.