El alcalde de Leganés seguirá siendo "contundente" con La Cubierta: "Nuestros hijos no pueden estar inseguros"

LEGANÉS 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha asegurado este martes que seguirá siendo "contundente" con los implicados en los altercados que se suceden en los bares de copas de la plaza de toros La Cubierta, como el incidente de este fin de semana que acabó con cinco detenidos y cinco agentes heridos.

El regidor, que ha desvelado que ninguno de los cinco detenidos el fin de semana reside en Leganés, ha declarado a los medios durante un acto que seguirá siendo "contundente", y ha dicho que si la gente acude a Leganés, debe ser para "disfrutar de una manera sana".

Recuenco se ha referido así a los incidentes de orden público del fin de semana, cuando los agentes mediaron en una reyerta multitudinaria entre dos grupos y terminaron siendo agredidos. En una grabación se ve cómo un hombre sin camisa se acerca a la carrera a los agentes para lanzarles un trozo de acera.

"Tenemos que ser contundentes", ha precisado el alcalde tras manifestar que los policías no se enfrentan en La Cubierta "a unos angelitos". En cuanto al número de incidencias que se están conociendo en La Cubierta --con redadas con decenas de detenidos y centenares de identificados desde noviembre--, el regidor ha explicado que "la diferencia es que antes había un alcalde que no hacía nada y que se daba por satisfecho con que aquí viniesen delincuentes, y ahora tenemos un alcalde que va a por ellos", según ha argumentado.

En esta línea, el regidor leganense ha esbozado que seguirán manteniendo la "presencia policial" en la plaza, junto a las inspecciones de Trabajo y Extranjería, y a las que realiza el Ayuntamiento. "Lo que no podemos permitirnos es que nuestros hijos estén inseguros", ha zanjado Miguel Ángel Recuenco.