El alcalde de Móstoles se desmarca del borrado de correos de la exedil y pide "dejar trabajar a la Justicia"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante la ceremonia de bajada de la Virgen de los Santos a la carroza, en la Ermita de Ntra. Sra. de los Santos, a 12 de septiembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MÓSTOLES 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, se ha desmarcado del borrado de correos de la exconcejala que le ha denunciado por presunto acoso, no valora la reapertura de la investigación y ha pedido que se deje "trabajar a la Justicia".

"Respeto absoluto, insisto, a las decisiones judiciales", ha señalado Bautista, quien ha añadido que no va a entrar "en más especulación" y ha pedido "simplemente dejar trabajar a la Justicia".

El regidor ha precisado, además, que no está personado en esta causa incidiendo en que, según se ha conocido, esto ya se archivó "en primera instancia" y es la Audiencia Provincial de Madrid la que ha acordado reabrirlo.

La Sala es la que ha revocado el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles al considerar "prematuro" el archivo y ha ordenado nuevas diligencias para esclarecer quién pudo acceder al correo de la exconcejala y eliminar determinados mensajes y archivos.

En concreto, considera que la Policía Judicial tiene que determinar qué persona de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid tenía asignada la dirección IP 217.9.26.191 y que compruebe los posibles accesos realizados desde ella al correo de la denunciante. Además, ha acordado que esa persona declare en calidad de investigada.

La investigación se ha iniciado después de que la exconcejal denunciara accesos no autorizados a su correo oficial y el borrado de mensajes y archivos relacionados con la situación de supuesto acoso laboral que había comunicado internamente al PP.

La Fiscalía se ha opuesto a la reapertura al considerar que no existen motivos suficientes para atribuir los hechos a una persona concreta. La Sala, sin embargo, ha considerado necesario practicar nuevas diligencias antes de decidir si procede mantener el sobreseimiento.

La investigación por el acceso y borrado de correos es distinta de la causa abierta a raíz de la querella presentada por la exconcejala contra Bautista por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.

En ese procedimiento, la jueza ha mantenido abierta la investigación y ha citado a Bautista en calidad de querellado. Su declaración, inicialmente prevista para el 9 de octubre, se ha aplazado a petición de su defensa al 1 de diciembre.