Alcalde de Parla censura que Podemos "se vincule con PP y Vox" contra su "gobierno progresista" como hace con Sánchez

Destaca la posición "responsable" de Más Madrid ante los choques por los encierros frente a un Podemos "arrepentido" de irse del Gobierno

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha cargado contra Podemos-IU por "vincularse con Vox y PP" para ir "contra un Gobierno progresista", como afirma que hace también a nivel nacional contra el Ejecutivo central y el presidente, Pedro Sánchez.

Así se ha expresado el regidor en una entrevista con Europa Press preguntado por su exsocio de Gobierno, que rompía el pacto que hacía alcalde a Jurado en septiembre de 2024 después de que el Ayuntamiento financiara directamente un encierro taurino, tras meses de advertencias 'moradas'.

"Están profundamente arrepentidos", considera Ramón Jurado, quien no entiende el movimiento de Podemos-IU de abandonar el lado del PSOE y Más Madrid para irse "a la bancada de la oposición de la mano de PP y Vox". Cree que los encierros no eran el motivo sino que lo que pasa es que están "siguiendo la misma estrategia que se está llevando a nivel general", que es "oponerse al Gobierno progresista".

El cisma tenía lugar el 16 de septiembre de 2024, cuando la entonces edil de Igualdad, Feminismo, LGTBI y Medio Ambiente, Carla E. Valero, entregaba su acta, movimiento que replicaba la otra concejala 'morada', Vanesa Calle', al día siguiente. Valero insistía entonces en que su renuncia se sustentaba en el pago del encierro, al tiempo que acusaba a Ramón Jurado de haber acometido un "giro a la derecha".

Es precisamente este cambio de posición política el que aprecia el alcalde de Parla en Podemos, ya que están votando "con Vox y PP" en contra de iniciativas y medidas progresistas del Gobierno local a las que "votaron que sí en aprobaciones iniciales".

"No entiendo muy bien por qué, pero vinculando sus votaciones al Partido Popular y a Vox cuando su ideología no es la que es", ha incidido de nuevo Jurado a Europa Press, quien cree que la actividad política de Podemos en la ciudad ahora se limita a "bloquear y oponerse frontalmente" a lo que decide el Gobierno de PSOE y Más Madrid.

En este punto, Jurado ha vuelto a defender el pago de los encierros, "no corridas, encierros". Considera el regidor que la labor de un alcalde es la de "gobernar para todos" y ha afirmado que en Parla hay una "gran tradición taurina".

Ha destacado que "mucha gente que está vinculada a los encierros" han votado también a las opciones de izquierda de la ciudad, siendo que estos son "el mayor acto público que se celebra en Parla", junto a las fiestas patronales o sus conciertos.

"Independientemente de si lo apoyamos o si no lo apoyamos, o si nos gusta o no nos gusta, nuestra obligación es gobernar para todos, para los que nos han votado y para los que no", ha zanjado Jurado.

Este mayo el nuevo contrato de los toros en Parla volvía a levantar ampollas después de que el mes anterior la Junta de Gobierno aprobase un gasto de 30.000 euros este año para eventos taurinos con la oposición de Más Madrid. El montante permitiría financiar dos encierros con suelta de reses, en principio para uno o los dos periodos festivos de la ciudad: las Fiestas del Agua o las Fiestas Patronales.

Más Madrid ya dijo tras la salida del Gobierno de Podemos que ellos no seguirían este camino por los encierros taurinos y tampoco lo han hecho esta primavera con la nueva polémica. Para Jurado esta es una muestra de una "posición mucho más responsable" de cara a la ciudadanía de Parla.