El alcalde de Pinto sufre un accidente cerebro vascular y se ausentará de sus funciones

Está en observación, consciente, orientado y estable, precisando reposo para su recuperación

Archivo - Salomón Aguado (PP), alcalde de Pinto
Archivo - Salomón Aguado (PP), alcalde de Pinto - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 15:48
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MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, (PP) ha sufrido un accidente cardio vascular y se ausentará durante unos días de sus funciones a raíz de esta circunstancia.

Según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado, en estos momentos el regidor está en observación, consciente, orientado y estable, precisando reposo para su recuperación.

Durante este tiempo, el primer Teniente de Alcalde, Francisco José Pérez, asumirá sus funciones, incluyendo la presidencia del Pleno Ordinario del próximo jueves 24 de septiembre.

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