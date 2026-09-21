El alcalde de Pinto sufre un accidente cerebro vascular y se ausentará de sus funciones

Archivo - Salomón Aguado (PP), alcalde de Pinto - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, (PP) ha sufrido un accidente cardio vascular y se ausentará durante unos días de sus funciones a raíz de esta circunstancia.

Según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado, en estos momentos el regidor está en observación, consciente, orientado y estable, precisando reposo para su recuperación.

Durante este tiempo, el primer Teniente de Alcalde, Francisco José Pérez, asumirá sus funciones, incluyendo la presidencia del Pleno Ordinario del próximo jueves 24 de septiembre.