Alcalde de Las Rozas subraya que el 95% de su programa está ejecutado y celebra la bajada del 70% de los robos en casas

El alcalde de Las Rozas José de la Hoz, con el director de Canal 33 TV, Enrique Riobóo - CANAL 33

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, ha asegurado este miércoles, a 16 meses de las próximas elecciones municipales, que el 95% del programa electoral está ejecutado, poniendo en valor actuaciones ya realizadas y otras en marcha en ámbitos como el microurbanismo, la accesibilidad, la vivienda, la seguridad y la digitalización municipal.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, el regidor señaló que, aunque "mucha obra" está ya hecha, "mucha más queda todavía por delante", especialmente en actuaciones de "microurbanismo", un concepto con el que se refirió a mejoras de proximidad y accesibilidad.

En este punto, citó el proyecto de soterramiento del tendido aéreo, que definió como "un proyecto a muy largo plazo", pero del que dijo que ya se está retirando cableado y que "se agradece el impacto visual".

De la Uz destacó también el avance del complejo polideportivo y sociocultural de La Marazuela, con 25.000 metros cuadrados y tres edificios, de los que "ya hay dos en carga", además de otras infraestructuras deportivas.

A ello sumó la promoción de vivienda, al señalar que se están construyendo 545 viviendas, gracias a la ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, que, según explicó, permite a los ayuntamientos "trabajar en materia de vivienda y ofrecer un parque".

MODELO DE SEGURIDAD CON CÁMARAS CON IA

Por otra parte, el alcalde afirmó que la ciudad ha de estar "limpia y aseguró que, gracias a las cámaras, ha bajado un 70% el robo en viviendas". Recordó que Las Rozas fue pionera en la implantación de cámaras con inteligencia artificial, "las primeras de toda España", que permiten identificar matrículas o características de la vestimenta para "trazar" recorridos dentro del municipio.

Según explicó en la entrevista, este sistema no implica que haya personas vigilando en tiempo real, sino que sirve para investigar y lograr un "efecto disuasorio", además de aumentar el esclarecimiento de delitos. "Lo que estarías un mes mirando cámaras, en segundos te lo ofrecen", afirmó, al referirse a la eficacia del sistema.

En el ámbito de la administración electrónica, De la Uz indicó que el 86% de lo que entra en el ayuntamiento entra ya telemático y que Las Rozas cuenta con más trámites digitales que la capital. Y defendió un modelo que permite hacer gestiones por Internet, por teléfono o de forma presencial, garantizando esta última opción para quienes no puedan o no quieran utilizar medios digitales.

El prime redil roceño añadió que el objetivo es "simplificarle la vida al vecino" y reducir tiempos de gestión, dentro de una estrategia municipal que apuesta por la tecnología y la automatización de procesos en todas las áreas del Ayuntamiento.

MOVILIDAD Y GEMELO DIGITAL

En materia de movilidad, el alcalde explicó que el municipio cuenta con un gemelo digital, una réplica virtual de la ciudad que permite hacer simulaciones "sin afectar a la realidad". Según detalló, los primeros datos apuntan a una reducción del tráfico interno de "entre el 10 y el 15%".

De la Uz subrayó que Las Rozas es un municipio "sin semáforos", con viales largos y rotondas, y defendió una zona de bajas emisiones que no prohíbe permanentemente el acceso, sino que solo se activaría si se superan unos umbrales que, dijo, "están muy lejos".

CRECIMIENTO, EMPLEO Y ATRACTIVO DEL MUNICIPIO

Sobre la evolución del municipio, el regidor recordó que Las Rozas pasó de unos 30.000 vecinos en los años 80 del siglo pasado a cerca de 100.000 actualmente, con previsión de llegar a 120.000; y afirmó que, en su opinión, "no puede crecer más" si se quiere mantener el modelo actual.

En el plano económico, destacó que Las Rozas es la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid con más empresas y citó datos de la Fundación Cotec, según los cuales el empleo tecnológico ha crecido un 94% en la última década.

Finalmente, José de la Uz invitó a los espectadores a visitar el municipio por su "turismo deportivo, de naturaleza y de ocio" y definió Las Rozas como "una ciudad pensada para la familia, donde se puede vivir y también invertir".