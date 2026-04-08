Alcalde San Fernando denuncia la falta de apoyo de FMM a afectados por 7B y reclama a Piquet estar "al lado" de vecinos

Archivo - Archivo.- El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), ha llamado este miércoles a la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios de Madrid (FMM), la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), a ponerse "al lado de los vecinos" afectados por la Línea 7B y defender sus intereses como representante de este órgano de representación de todos los municipios madrileños.

"Son ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y ella es la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid", ha recordado el primer edil de San Fernando, quien también ha instado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a atender sus demandas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho tras la celebración de una sesión de trabajo de la Comisión de Transportes de la Federación Madrileña de Municipios de Madrid (FMM) en la que la negativa del PP ha impedido debatir esta cuestión, "el principal problema que tiene la Comunidad".

El presidente de la Comisión de Transporte de la Federación de Municipios de Madrid, Juan Diego Ortiz, ha explicado que, a petición del regidor sanfernandino, se trasladó una propuesta para abordar la problemática de la 7B en Coslada y San Fernando en esta comisión pero el PP se ha opuesto.

"Lo sorprendente es que, además, el vicepresidente es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando, que ha tenido la oportunidad maravillosa de poder debatir en su ciudad, en San Fernando de Henares, un problema tan importante para la familia de San Fernando", ha remarcado.

Para el regidor socialista, la situación generada por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares y Coslada es "el problema más grave de transporte que tiene la Comunidad", con familias que todavía están esperando la indemización por los daños sufridos en sus hogares y con más de 600 viviendas con algún tipo de afectación sin respuesta por parte del Gobierno regional.

Corpa ha subrayado así que antes de nada la principal ocupación del Gobierno regional debe ser dar esa respuesta a los afectados, sin olvidar también la situación de los edificios dotacionales para poder dar servicio a los vecinos.

Según ha explicado el primer edil de San Fernando, la pasada semana su equipo de Gobierno solicitó una reunión al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para abordar la situación que todavía viven los afectados por la Línea 7B de Metro y, en concreto, lo relativo a las viviendas afectadas por las obras y la situación de los edificios dotacionales.

En esta línea, ha subrayado que "seguramente" dentro de unos meses la propia Ayuso acudirá a la localidad a inaugurar el nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en el área que ocupaba el antiguo complejo dotacional El Pilar mientras lleva "meses" olvidando que este complejo "no cubre las necesidades más básicas ni da solución al problema más grave que es el que están viviendo las familias de San Fernando de Henares".

INVITACIÓN A VISITAR LA LOCALIDAD

En este marco, Corpa ha subrayado el esfuerzo de la comisión para presentar una proposición de apoyo a los vecinos, algo que han "intentado por todos los medios" que se presentara, y ha lamentado la "posición" del Partido Popular, recordando en este sentido la "responsabilidad" que tiene la presidenta de la FMM. En cualquier caso, ha invitado a sus miembros a visitar la localidad y conocer de primera mano las afecciones que estas obras han provocado en la localidad.

"Les he pedido que estoy dispuesto a que vengan a visitar las viviendas y que vengan a visitar las zonas afectadas y puedan ver con sus ojos la situación ha generado este medio de transportes que depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid al municipio de San Fernando Henares", ha apuntado.

Un guante que ha recogido el presidente de la Comisión de Transporte de la Federación de Municipios de Madrid, que, según ha explicado, trasladará la invitación del alcalde en la próxima comisión para que se conozca "de primera mano" esta situación y la Comunidad de Madrid empiece a asumir responsabilidades "en el problema tan grave de San Fernando".