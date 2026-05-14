El alcalde de Torrejón defiende una ciudad "de moda" y destaca su seguridad, inversiones y atractivo

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro - CANAL 33

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, defendió este miércoles que la ciudad "está de moda" y que "empieza a estar en boca de todo el mundo" por cuestiones muy positivas, al consolidar en los últimos 20 años un proceso de "cambio y mejora" que, según ha señalado, está consiguiendo que la ciudad "se ponga a la cabeza de muchas cosas".

En una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press, Navarro ha reivindicado el papel del municipalismo y ha subrayado que los vecinos le ven por la calle, le paran, le preguntan y le trasladan reivindicaciones, ante las que trata de dar solución. "Al final me ven como uno más, y yo creo que eso es algo que ayuda mucho", ha afirmado.

El regidor ha destacado también la ubicación estratégica del municipio, al estar junto al aeropuerto, en la A-2 y con conexión con la M-50. A su juicio, Torrejón cuenta con "un nudo de conexión ideal", lo que ha favorecido que parte del tejido industrial se transforme hacia la logística.

En materia de inversiones, ha señalado que el Gobierno municipal prevé más de 28 millones de euros para 2026 y 2027, con actuaciones en movilidad, rehabilitación de edificios antiguos, renovación de calles e instalaciones deportivas. En este punto, ha citado la creación de una nueva Ronda Sur, que ha considerado "muy necesaria para el municipio".

CERCANÍAS, RONDA SUR Y TASA DE BASURAS

Entre los principales asuntos pendientes, el alcalde ha hablado de la N-II, el futuro carril bus-VAO de la A-2 y la situación del ferrocarril. Sobre Cercanías, ha afirmado que los usuarios ya no saben a qué hora van a llegar "ni siquiera si llegan", y ha sostenido que la puntualidad, que era "uno de los grandes valores" de Madrid, "se ha perdido completamente".

"Si queremos tratar de tener unas ciudades más ecológicas, más verdes, a día de hoy hay mucha gente que dice que no se atreve a depender de Cercanías porque no sabe si llega", ha apuntado.

Respecto a la tasa de basuras, Navarro ha reconocido que ha sido "una situación muy difícil" para los ayuntamientos y ha afirmado que, en su opinión, ha sido "una jugada muy buena desde el Gobierno de España trasladar el problema a los consistorios". No obstante, ha defendido que las leyes "se deberían cumplir" y que su Ayuntamiento no quiere "jugar con eso".

PLAN DE LIMPIEZA Y COLEGIOS CLIMATIZADOS

El primer edil torrejonero ha admitido que la limpieza "siempre es insuficiente" y ha explicado que, tras la llegada de la tasa, muchos vecinos trasladaron que no estaban satisfechos con el estado de la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento puso en marcha un plan de choque "no puntual, sino permanente".

Según ha detallado, el Consistorio informa diariamente en redes sociales de la ubicación de ese equipo especial de limpieza para que los vecinos puedan comprobar en qué calle o barrio se está trabajando. "Muchos vecinos nos lo van diciendo, que se encuentran que han sido escuchados", ha añadido.

En educación, el primer edil ha destacado que el Ayuntamiento ha terminado las obras para instalar aire acondicionado en todas las aulas de los colegios públicos de Torrejón de Ardoz. "Eso es un éxito tremendo que en dos años solamente hemos conseguido que todas las aulas estén climatizadas", ha celebrado.

"TORREJÓN ES UNA DE LAS CIUDADES MÁS SEGURAS"

Sobre seguridad, el regidor ha asegurado que los datos del Ministerio y de la Delegación del Gobierno reflejan que Torrejón es "una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid" y "la más segura" de la zona este.

Navarro ha atribuido estos datos a la colaboración con la Policía Nacional, a la inversión en personal, material y tecnología, y ha citado el uso de cámaras en la ciudad y por parte de los propios agentes. Según ha explicado, estas cámaras ofrecen seguridad tanto en la actuación policial como en la convivencia diaria.

Preguntado por la diversidad y la convivencia, ha señalado que Torrejón es una ciudad que ha crecido mucho gracias a la inmigración que ha llegado y ha remarcado que, en su mayoría, se trata de personas que vienen "a trabajar". No obstante, ha defendido que las cosas deben hacerse "de forma coherente y correcta" y "de manera organizada".

UN MODELO DE OCIO SIN OLVIDAR EL DESCANSO VECINAL

Durante la entrevista, Navarro ha defendido que Torrejón se ha abierto en los últimos años como una ciudad que "abraza el turismo", por el impacto positivo que puede tener en el comercio, la hostelería y distintos sectores del municipio.

Sin embargo, ha admitido que "no todo vale" y que quizá el Ayuntamiento se "precipitó" con la acogida de demasiados festivales, algo que, según ha dicho, ya se ha corregido. "La coordinación, la organización y el descanso de nuestros vecinos es algo que tiene que estar sobre la mesa", ha afirmado.

El alcalde ha mencionado el festival Elrow Town, de carácter internacional, y también el cambio de orientación del escenario principal de las fiestas para evitar que el sonido perjudique el descanso de los vecinos. "No queremos perder cuál es el foco de atención, que son nuestros vecinos", ha subrayado.

CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE

Sobre el reconocimiento de Torrejón como Ciudad Europea del Deporte, Navarro ha explicado que para presentarse hay que pagar una tasa porque se trata de una agencia europea privada, pero ha defendido que el coste es "ínfimo" en comparación con la repercusión obtenida.

Preguntado por sus hábitos deportivos, el regidor torrejonense ha explicado que jugó al fútbol durante mucho tiempo, después fue árbitro y actualmente trata de hacer algo de running. También ha indicado que recientemente terminó la maratón de Madrid.

Por último, el regidor ha invitado a los vecinos de la Comunidad de Madrid y alrededores a visitar Torrejón, una ciudad que, según ha dicho, no solo está abierta en Navidad, en primavera o por su Parque Europa, sino durante todo el año, con museos, actividades, deporte, inclusión y gastronomía. "El éxito es que todo el mundo pase por Torrejón y pueda recordar con una sensación muy positiva que es una ciudad fantástica a la que volver", ha concluido.