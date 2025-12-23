Los alcaldes envían su mensaje navideño a todos los madrileños a través de Canal 33 TV y Radio Intercontinental

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco - CANAL 33

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de la Comunidad de Madrid han trasladado un año más sus felicitaciones navideñas a vecinos, espectadores y oyentes de Canal 33 y Radio Intercontinental, con mensajes centrados en el disfrute de estas fechas en familia, la convivencia y los mejores deseos para 2026.

Los mensajes, que se emitirán desde este martes hasta las celebraciones de Reyes dentro de una gran programación especial, "vuelven a confirmar que en esta radio y televisión se cree en el municipalismo, en la información y en el pluralismo", ha destacado el director de ambos medios y de la Guía de Aluche-Latina, Enrique Riobóo.

De esta forma, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha aprovechado la ocasión para felicitar a todos los vecinos y también a todos aquellos que siguen Canal 33 TV, "esta magnífica cadena autonómica que se preocupa por lo local".

Además, ha invitado a visitar el municipio y ha destacado que cuenta con distintos espacios navideños, como un regalo con música y también con luces en la Plaza de la Fuente Honda, un abeto de 24 metros, además de un banco de los deseos, "donde la verdad es que se cumple lo que pides".

Recuenco ha animado a todos los madrileños a pasar estos días de una manera muy feliz con sus familias y amigos, además de desear, "de todo corazón, una feliz Navidad" y un próspero año nuevo.

Asimismo, el primer teniente de alcalde de Leganés, Carlos Delgado, ha llamado a todos los vecinos a pasarse por Plaza Mayor y ver el Belén de Playmobil, "una atracción única en España que siempre ha tenido muchísimo éxito".

Delgado ha expresado también su deseo de que las fiestas se disfruten "en familia, con salud, con alegría", y espera que todos los leganenses puedan "poder disfrutar juntos de esta gran ciudad" el año que viene.

LAS ROZAS, TRES CANTOS Y VELILLA

Por su parte, el primer edil de Las Rozas, José de la Uz, ha trasladado sus mejores deseos para esta Navidad y Año Nuevo a todos los espectadores de Canal 33 TV y a todos los oyentes de Radio Intercontinental, y ha deseado "una muy, muy feliz Navidad y todo lo mejor para el Año Nuevo".

Desde Tres Cantos, su alcalde, Jesús Moreno, ha recordado que ahora llegan las fechas "quizás más importantes del año", especialmente para los más pequeños de la casa. Así, ha deseado una feliz Navidad y un feliz año nuevo y poder compartir las fiestas "en amistad y compañía de los seres queridos", y que el 2026 traiga "sobre todo salud, trabajo" y que "esos sueños que tenemos se puedan cumplir".

Por otro lado, la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, ha dirigido su felicitación a su vecinos y a todos aquellos seguidores de Canal 33, deseando "unas divertidísimas navidades" y "un año 2026 lleno de felicidad, de igualdad "y sobre todo de solidaridad".

TORRELODONES, GALAPAGAR Y PINTO

Asimismo, la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha felicitado las fiestas a todos los seguidores del Canal 33 TV y de Radio Intercontinental Madrid y ha deseado una muy feliz Navidad y un próspero 2026, "que venga cargado de salud, alegría y muy buenos momentos para todos".

Desde Galapagar, su regidora, Carla Greciano, ha deseado igualmente a todos los espectadores de Canal 33 y Radio Intercontinental una muy feliz Navidad y un 2026 "maravilloso", al tiempo que ha invitado a visitar el municipio a todos los madrileños y españoles, al señalar que cuentan con "un programa navideño impresionante".

Por otro lado, el alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha saludado a los espectadores y oyentes desde el Ayuntamiento, "la casa de todos los pinteños"; y ha apuntado que en el municipio están "disfrutando la Navidad con programación para toda la familia" con conciertos, DJs, pruebas y la gran Cabalgata de Reyes, entre otras muchas actividades. "Pinto mira ya hacia un 2026 ilusionante", ha agregado.

TORREJÓN, VALDEMORO Y HOYO

Igualmente, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha deseado a todos los oyentes y espectadores de Radio Intercontinental y Canal 33 "una magnífica Navidad cerca de todos los familiares" y espera que todos sus deseos y anhelos "se cumplan por fin en un magnífico año que tenemos por delante, 2026".

El regidor de Valdemoro, David Conde, ha felicitado la Navidad a toda la audiencia y a los vecinos del municipio. "Que paséis unos momentos entrañables con vuestras familias, con los cuñados, con los no cuñados y con todo el mundo. Disfrutadlas", ha destacado.

Además, la regidora de Hoyo de Manzanares, Victoria Barderas, ha trasladado unas sinceras felicitaciones a todos "para que en esta Navidad se viva en familia, con las tradiciones y con los amigos". Y ha invitado a los madrileños a acudir a la localidad, pues han preparado muchas actividades, como el concierto de Cascanueces, el de Año Nuevo, talleres de magia o el Belén Popular. "Feliz Navidad a todos los seguidores de Canal 33, Radio Intercontinental, a todos los madrileños y, en especial, a los hoyenses", ha añadido.

MENSAJES DESDE POZUELO, FUENLABRADA, CIBELES Y SOL

Esta felicitaciones se suman a otras que realizaron otros alcaldes de la región a sus vecinos durante la presentación de sus actos de Navidad y encendidos de luces de hace unas semanas. Así, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, lanzó su deseo de que todos los residentes del municipio celebren una feliz Navidad y que disfruten.

Por su parte, el primer edil de Fuenlabrada, Javier Ayala, afirmó que "la Navidad es soñar e ilusión" y deseó que "la magia sorprenda a todos y todas". También subrayó que "con los niños y las niñas, las Navidades son distintas y mucho mejores".

Igualmente, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, animó a "disfrutar de esta postal navideña que es Madrid", conocer "esos rincones de la ciudad", acercarse a cualquier mercadillo navideño o a cualquier pista de hielo, como la del Palacio de Cibeles, a disfrutar de espacios como Matadero y del cine navideño. Además, invitó a todos a detenerse a "mirar este maravilloso cartel" con referencias de la ciudad.

Cierra la ronda de felicitaciones la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que "el nacimiento del hijo de Dios es el mayor mensaje de amor, luz y verdad al mundo" y llamó a que "los miedos y las penas no quepan en Navidad". Ayuso animó a "recuperar la fe y la esperanza en el milagro de la vida" y a unirse y concluyó con una feliz Navidad y un próspero 2026.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Además de estos mensajes de los representantes de los madrileños, la televisión local madrileña, junto a su cadena hermana Radio Intercontinental Madrid (95.4 de la FM), refuerzan estos días su programación emitiendo los villancicos más tradicionales y espacios destacados.

Así, lanzarán en ambos medios un especial del programa 'La Hora Feliz 2x1' con canciones de "los más grandes entre los grandes", una hora y media de sólo éxitos y temazos musicales. También está programado un especial 'Momentos 33', con aquellos recuerdos de canciones y humor "que unen a todos los ciudadanos en la historia de Madrid y de España". Como es tradición, Canal 33 TV de Madrid emitirá además estos días un cuidado jingle y los villancicos que coros de colegios madrileños de varios municipios de la región.

Mientras tanto, la radio difundirá su 'Cuento de Navidad', en el que se rendirá un homenaje al taxi con una historia que recuerda de la ilusión de estas fechas: una pasajera que se monta en un taxi en Madrid en el que ponen la Intercontinental, la veterana emisora que resurgió en 2023 de la mano de Enrique Riobóo y que antes dio a luz programas tan míticos como 'Ruede la bola', 'El auto de la fortuna' o 'El consultorio de Elena Francis'.