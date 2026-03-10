Los alcaldes de Mejorada y Velilla abordan con el Ministerio soluciones para los atascos en la R-3

Los alcaldes de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio, Jorge Capa y Antonia Alcázar, se reúnen con el director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), Jaime Moreno - AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio, Jorge Capa y Antonia Alcázar, respectivamente, han abordado este martes con responsables del Ministerio de Transportes posibles soluciones para los atascos diarios que se registran en la incorporación de la M-208 a la R-3.

En concreto, la rotonda que comunica ambos municipios con la M-208 y la R-3 soporta un tráfico diario de alrededor de 30.000 vehículos, tratándose de la única vía directa que comunica municipios con la capital, según ha apuntado el Ayuntamiento de Mejorada en un comunicado en base a cálculos oficiales.

Una problemática que ambos regidores han expuesto en la reunión de trabajo que este martes han mantenido con el director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), Jaime Moreno.

Una cita en la que los alcaldes han propuesto crear un carril de incorporación que permita a los vehículos de Mejorada del Campo incorporarse de forma independiente y mucho más ágil a la R-3, así como un carril de salida independiente desde la R-3 hasta Velilla de San Antonio.

Ambos consideran que estas medidas reducirían "considerablemente" los atascos diarios que sufren los vecinos de ambos municipios en la M-208. Según han trasladado, desde el Ministerio se les ha indicado que la solución definitiva "está condicionada" a que la Comunidad de Madrid avance en el proyecto de recuperación de la M-205, conocida como 'carretera fantasma', que actualmente se encuentra paralizada.

Como solución transitoria, se ha apuntado desde el Consistorio mejoreño, los técnicos estudian medidas que descongestionen el tráfico en el acceso de la M-208 a la R-3 "y que están condicionadas a la aprobación" por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).