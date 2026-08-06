Alcaldes del PSOE piden la dimisión de Piquet como presidenta de la FMM por "deteriorar el prestigio" de la institución

Archivo - El alcalde de Parla (Madrid), Ramón Jurado, durante una entrevista para Europa Press, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y alcaldesas del PSOE en la Comunidad de Madrid pertenecientes a la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) han pedido este jueves la dimisión de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, como presidenta de la institución al considerar que su investigación judicial "deteriora el prestigio" de la misma.

Consideran, tal y como han expuesto en un comunicado, que su situación judicial "afecta" a la institución. En concreto, el vicepresidente de la FMM y alcalde de Parla, Ramón Jurado, a exigido la doble dimisión de Judith Piquet como alcaldesa de Alcalá de Henares y como presidenta de la FMM, además de reclamar explicaciones al PP de Madrid.

Lo ha expresado así después de que el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares haya propuesto juzgar a Piquet por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de la investigación sobre la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.

"Tienen que dar explicaciones porque no todo vale para 'salvar a la jefa'", ha señalado Jurado, haciendo alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, ha subrayado que la FMM "no merece este desprestigio" y cree que Piquet "es un lastre".

En concreto, alude también al papel de Serrano "que filtró el atestado para proteger la imagen de la presidenta Ayuso". "Esta gravedad se acentúa al tener en cuenta el objetivo con el que se realiza la filtración, que no es más que la de vincular inmigración con delincuencia, práctica habitual en dirigentes de la derecha y la ultraderecha", señalan los socialistas de la FMM.

Es por ello que han indicado que no puede representar a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid alguien que, presuntamente, "filtra documentos oficiales para generar odio, xenofobia, racismo y bulos, con el único fin de justificar a Ayuso".