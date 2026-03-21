Alcaldesa de Alcorcón arremete contra una "presidenta machista" y un PP que vuelve "20 años atrás con el caso Nevenka"

Archivo - La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha arremetido contra la "presidenta machista" de la Comunidad de Madrid, como se ha referido a Isabel Díaz Ayuso, y contra un PP que vuelve "20 años atrás con el caso Nevenka", con Móstoles en el foco.

Testa ha participado en la Conferencia Sectorial 'Feminismo es Igualdad', organizado por el PSOE, celebrado en Alcorcón y clausurado por el secretario general del PSOE-M, Óscar López, también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Testa ha defendido que "el socialismo es feminismo y el socialismo es feminismo no sólo de la mano de las mujeres socialistas sino también de los hombres socialistas" en "una lucha de la democracia, una lucha de la humanidad, una lucha de los hombres y mujeres que creen en la dignidad de las personas, en la igualdad real y efectiva".

Sin olvidar a su madre y a su hija, sus dos pilares, la alcaldesa se ha reivindicado como todas esas "mujeres guerreras que luchan por la igualdad real y efectiva", de la que "no se puede hablar de Madrid de una forma muy orgullosa por una presidenta machista por excelencia".

Tras hacer un repaso por las desigualdades salariales y en conciliación, Testa se ha detenido en la violencia de género --con una mujer asesinada este sábado en Zaragoza en un caso que se analiza si pudiera ser de violencia machista y una niña de tres años presuntamente asesinada por su padre en Torrevieja-- y en las agresiones sexuales perpetradas contra las mujeres, unido a que "sólo el 1% de las madrileñas puede acceder a un aborto en el sistema público".

Eso le ha llevado a lamentar que el PP "gobierna con los negacionistas en muchos municipios, niegan esa violencia machista", pero "hay esperanza", como la que permitió un cambio de signo político en Alcorcón después del paso por la Alcaldía del 'popular' David Pérez, hoy concejal en el Ayuntamiento de Madrid, quien "llamaba a las mujeres feministas amargadas y frustradas".

Testa ha pasado a mirar unos kilómetros más allá, a Móstoles. "No puede ser que 45 días después del descubrimiento del caso Bautista sigamos en la misma situación, con un PP que está amparando a un maltratador, a una persona que ha agredido y que ha acosado presuntamente en lo sexual y en lo laboral a una compañera de su partido", ha apuntado.

Los socialistas seguirán pidiendo la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que "redujo en 600.000 euros las políticas contra la violencia de género" para ir atrás en el tiempo, dos décadas atrás, para "volver a repetir un caso Nevenka", ha afirmado.