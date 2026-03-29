Alcaldesa de Alcorcón confía en tener tras Semana Santa el permiso judicial para entrar en el narcopiso de calle Madrid

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, durante una entrevista para Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), confía en que tras Semana Santa se consiga el permiso judicial para poder entrar en el narcopiso de la calle Madrid y no "trabajar en la calle sino dentro del problema".

Así lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press en la que ha recordado que este inmueble cuenta con una orden de lanzamiento por un delito de usurpación, pero que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. "Muchas veces nos encontramos con este problema que hay una orden de entrada pero que no se puede ejecutar porque está en recurso", ha lamentado Testa.

Este narcopiso ha causado problemas de seguridad en su entorno y motivó un refuerzo policial tras una Junta de Seguridad en febrero celebrada junto al delegado del Gobierno en Madrid. Entonces, ha recordado la regidora, se acordó pone un punto fijo de Policía Municipal coordinado con Policía Nacional en el entorno de este inmueble "24 horas al día y 7 días a la semana".

Las dotaciones destinadas a este punto, además, no se detraen de otros servicios sino que son "puestos específicos con horas extraordinarias" para hacer frente a este foco de conflictividad que, según la alcaldesa, no representa el estado de la seguridad en Alcorcón, décimo municipio de los 179 que componen la Comunidad en niveles de seguridad. "Cuando vimos ese problema y cuando vimos que tenemos que hacer algo que funcionara", ha planteado.

Este punto fijo y el refuerzo de la seguridad acordado por Delegación y Ayuntamiento está dando sus frutos porque llevan "tres detenciones en apenas un par de semanas".

Asimismo, Testa ha agradecido ala colaboración ciudadana de los vecinos que "se saben seguros" pero que están colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que están trabajando también con los comercios de la zona o el colegio que hay en las inmediaciones.

Precisamente, esa colaboración ciudadana ha ayudado también a detener a una persona que estaba robando cable y generando un "perjuicio público" en el alumbrado durante algunas noche.

Por último, ha agradecido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la "grandísima colaboración" con su institución porque mostró desde un principio dispuesto a colaborar con los "magníficos profesionales" de la Policía Local de Alcorcón.