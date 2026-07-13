La alcaldesa de Collado Villalba compara los asesinatos de ETA con los "escándalos de corrupción" del PSOE

Archivo - La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, presenta la reforma fiscal que el Ayuntamiento llevará al Pleno de junio. - AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha comparado este lunes los asesinatos de la banda terrorista ETA con los "escándalos de corrupción" del PSOE.

Ha sido este lunes en el acto homenaje celebrado en la plaza del Ayuntamiento del municipio por el 29 aniversario del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997. En el mismo, la regidora ha comparado los asesinatos de ETA con la "corrupción del PSOE de ahora".

"Era un poco como con los escándalos de corrupción del PSOE de ahora que, como eran tan a menudo, pues ya nos íbamos acostumbrando, un muerto más, un muerto más", ha afirmado en declaraciones a los periodistas.