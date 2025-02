Alcaldesa de Getafe critica la "altivez" de Rodrigo por no cogerle el teléfono ante los problemas del Plan Vive

Reclama a Ayuso que invite a Sánchez cuando se inaugure la L3 de Metro a El Casar por haberse pagado con Fondos Europeos

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha cargado contra el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, por su "prepotencia y altivez" al no cogerle el teléfono ante los problemas que están generándose en los inmuebles del Plan Vive en el municipio, que han experimentado cortes de suministros, goteras y aguas fecales en los trasteros.

En una entrevista con Europa Press, Hernández ha lanzado que "aunque sea por dignidad y lealtad administrativa hay que devolver la llamada", ya que aunque tengan signos políticos distintos ella es la representante pública de "una de las ciudades más importantes de la Comunidad".

"No vale solo que venga el consejero a entregar llaves y que cuando hay un problema no esté (...) Le hemos dejado mensajes en el gabinete. Yo he llamado personalmente a la central de comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ha pasado una semana de aquello y todavía no he recibido ni la contestación", ha detallado Sara Hernández, quien ha recordado, además, que el Ayuntamiento no es el responsable de estos inmuebles construidos por la Comunidad de Madrid pero que igualmente está "ayudando" a los vecinos.

La regidora ha confesado que le está "sorprendiendo" el consejero, ya que aprecia últimamente una "altivez y una prepotencia" que en lo "poquito" que le había conocido desde el inicio de la Legislatura "en la única reunión" que mantuvieron nunca le había parecido "una persona tan soberbia y prepotente".

Le ha reprochado que parezca que "los problemas le son ajenos" y ha apostillado tachando de "indecoroso" y de "falta de respeto" los "comentarios machistas" que "ha hecho recientemente en la Asamblea". Se ha referido al incidente de este Pleno en el que una diputada de Más Madrid le afeaba un comentario "machista" asegurando que le había dicho a una diputada "no pongas morritos que me descentro". Rodrigo expuso que no creía que hubiera sido así y que si se lo había tomado mal le pedía disculpas.

LOS PROBLEMAS DEL PLAN VIVE

Entrando en el Plan Vive, Hernández ha asegurado estar en "permanente contacto" con los vecinos afectados por los desperfectos. "Yo no sé si se le puede calificar Plan Vive, porque vivir, vivir con mucha dignidad, desde luego no es lo que están teniendo estos vecinos", ha planteado.

La regidora ha celebrado que se despliegue un plan de vivienda pública, pero no cree que sean "asequibles", cree que "no vale a cualquier precio y que el fin no justifica los medios". Frente a ello, ha reivindicado la labor de su Consistorio y las viviendas de alquiler que ha habilitado a "unos precios más económicos" que los del plan regional.

"En cuanto a la calidad... Que nos despacháramos la semana pasada con enganches de luz ilegales auspiciados y amparados por la propia Comunidad de Madrid que nos encontramos en estos días con vídeos de trasteros inundados, de plazas de garaje en los que algunos vecinos me dicen que hay que ir con barca, con goteras permanente en las zonas comunes. Yo creo que eso no es de recibo", ha descrito Sara Hernández.

Ante estos desperfectos, sostiene, los vecinos no saben exactamente a quién acudir porque "hay una empresa adjudicataria, está la Comunidad de Madrid por un lado, la empresa que gestiona los alquileres y después otra empresa que construye". "Y ahora cuando hay problemas, nadie da la cara", ha afeado. Es por ello, que ha insistido en su voluntad de ayudar a la Comunidad en lo que sea necesario, algo para lo que considera que el consejero debería ponerse primero al teléfono.

LÍNEA 3 HASTA EL CASAR

Sara Hernández también se ha referido a otra infraestructura de la Comunidad de Madrid en Getafe: la ampliación de la Línea 3 de Metro de Madrid hasta El Casar, que estaba previsto que se inaugurara en Navidad del pasado año pero que tuvo que postergarse.

"Se rumorea, se dice, se comenta por las calles del municipio que va a ser el próximo mes de marzo. Es lo que se dice tras dos ocasiones de retraso que han sufrido estas obras. Yo lo único que voy a decir es que bienvenidas sean y ojalá se pueda inaugurar mañana", ha planteado.

Donde ha puesto el foco es en la financiación, ya que entiende que hay que hacer "pedagogía". Ha explicado que esta prolongación se ha hecho por los fondos europeos y que de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid "no ha salido un solo céntimo" para "pagar nada en relación con esta obra".

"Que nos invite la presidenta a la inauguración, por ser los gestores del municipio, pero que también invite al señor Sánchez, al presidente del Gobierno de España, que es el que gestionó en Bruselas esos fondos", ha reclamado Hernández, quien ha apostillado que los 'populares' trataron de "boicotear" estos fondos en Bruselas.

Además, también ha reclamado a la Comunidad de Madrid que una vez conseguida la ampliación de la L3, se solvente la "otra tarea pendiente", que es llevar el suburbano hasta Perales del Río. "Creemos que, habiéndose ya resuelto la L3, yo creo que ya pueden centrar todos sus esfuerzos en pensar en esa nueva tarea", ha rematado.