La alcaldesa de Getafe reprocha a Ayuso que excluya a la ciudad del distrito aeroespacial

GETAFE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha reprochado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la Administración regional haya previsto el distrito aeroespacial en la zona Norte de la región excluyendo a Getafe, el "tercer motor aeroespacial de Europa de este distrito".

La regidora getafeña se ha planteado en redes sociales por los "motivos" que han llevado a tomar esta decisión "si no son los ideológicos", según ha apostillado. Tras ello, ha manifestado que "Getafe seguirá liderando la inversión del sector en España", aunque no cuente "con el apoyo de la Puerta del Sol".

Las declaraciones de Hernández se producen después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, anunciase que la región estrenará este año su distrito industrial Norte, que se desplegará en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, y que estará centrado en los sectores biofarma y aeroespacial.

El nuevo distrito proporcionará una ventanilla única de atención, planes de formación adaptados y redes de colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, y permitirá, en colaboración con los ayuntamientos, "ayudar a las empresas con medidas como la bonificación de impuestos locales, el apoyo a la internacionalización o la transferencia tecnológica".

"DESPRECIO"

Cuando hace meses se planteó el distrito aeroespacial en la zona Norte, el Gobierno de Getafe entendió la exclusión como un "desprecio" a la historia y el potencial industrial de la localidad.

"¿Cómo vamos a quedarnos fuera con el potencial que tenemos en Getafe merced a Airbus y todas las empresas auxiliares vinculadas al sector?", se preguntaron.

Este posicionamiento llevó a Sara Hernández a tildar en su momento la distribución de sectores como "nueva ocurrencia de la Comunidad", ya que, a su juicio, se había realizado un reparto "sin ningún tipo de rigor ni conocer la realidad madrileña".