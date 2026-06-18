La alcaldesa reivindica San Martín de Valdeiglesias como capital de la Sierra Oeste con seguridad, turismo y movilidad

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Aránzazu Povedano - CANAL 33

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Aránzazu Povedano, ha reivindicado el papel del municipio como capital de la Sierra Oeste y ha destacado proyectos como el nuevo centro de emergencias, la primera vía ferrata de la Comunidad de Madrid, la mejora de instalaciones deportivas, el impulso turístico, el refuerzo de la seguridad y las demandas de movilidad para la comarca.

Así lo ha señalado este miércoles en una entrevista en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, en la que ha hecho balance de sus tres años al frente de la Alcaldía y ha resumido esta etapa con "mucho trabajo, gestión sobre todo, transparencia y cariño" por parte de todo su equipo.

Povedano ha defendido que San Martín de Valdeiglesias debe recuperar su papel como capital de la Sierra Oeste porque es el pueblo más grande de la zona, por "tradición" y por "historia". En este sentido, ha recordado que el municipio llegó a ser partido judicial y tuvo sus propios juzgados de instrucción y de instancia.

PROYECTOS CUMPLIDOS Y EN CAMINO

La primer edil ha señalado que, cuando llegó a la Alcaldía en 2023, San Martín había perdido el papel de referencia que había tenido años atrás para toda la comarca, y ha defendido que el municipio debe volver a situarse como referencia de la Sierra Oeste.

Entre los proyectos ya cumplidos, Povedano ha destacado el nuevo centro de emergencias, que ha permitido dar "un sitio digno" a los policías y ofrecer a la ciudadanía atención plena. Además, ha señalado que el centro permite mantener abierto un registro de lunes a domingo, de 11.00 a 22.00 horas.

También ha resaltado la creación de la figura del agente tutor, que trabaja junto con los colegios, el instituto y servicios sociales ante situaciones como el bullying, las peleas, las redes sociales, el inicio en el consumo de alcohol o el consumo de drogas. A ello ha sumado la instalación de cámaras de seguridad en el municipio para prevenir la ocupación, la inquiokupación y posibles delitos.

En materia deportiva, la regidora ha destacado las actuaciones en el polideportivo, entre ellas la remodelación de la pista de atletismo y el rocódromo, y ha defendido que el deporte es "un referente" para San Martín. Asimismo, ha recordado que el equipo local hizo "historia después de 40 años" al jugar recientemente la final de la Copa de Madrid.

Povedano también se ha referido a la vía ferrata, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística, y ha explicado que surgió a partir de una reunión con el Club de Montaña Las Cabreras. Según ha destacado, se trata de la primera vía ferrata de la Comunidad de Madrid y ha tenido "mucha repercusión a nivel nacional".

POR EL DESDOBLAMIENTO DE LA M-501

En el ámbito de la movilidad, la alcaldesa ha reclamado el desdoblamiento de la M-501 desde Navas del Rey hasta San Martín de Valdeiglesias, una actuación que considera "importantísima" para toda la comarca.

Además, ha pedido reforzar los autobuses, especialmente en época estival y durante los fines de semana, cuando aumenta la afluencia de visitantes al pantano.

Sobre la Operación Pantano, vinculada a casos de corrupción de la etapa socialista en el Ayuntamiento, Povedano ha explicado que el procedimiento está en el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero y que se ha pedido un informe a Hacienda para evaluar, a partir del informe de la UDEF, si corresponde la cantidad de 1,6 millones de euros que, según ha señalado, se ha podido defraudar.

UN MUNICIPIO TURÍSTICO

En materia turística, la alcaldesa ha destacado que la playa Virgen de la Nueva conserva la bandera azul, siendo la única de la Comunidad de Madrid con este reconocimiento, y ha señalado que el Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con 1,8 millones de euros, ya está terminado.

Entre las actuaciones turísticas, ha citado la señalización, el camino y otras para el que el próximo año solicitarán el reconocimiento como sendero azul, y la futura oficina de turismo en la Plaza Real, que ya cuenta con el visto bueno de Patrimonio.

Povedano ha defendido que el objetivo es promover "un turismo sostenible" que respete el medio ambiente y "no deje huella", y ha invitado a conocer el pantano, el Bosque Encantado, las bodegas, la vía ferrata y el entorno natural de San Martín.

Por último, ha recordado que San Martín de Valdeiglesias pertenece a Villas de Madrid, cuenta con vinos con denominación de origen de Madrid y concentra el 80% del albillo real. "San Martín de Valdeiglesias es un lugar único para vivir, para disfrutar en familia, para ir de turismo, no solamente ir un día", ha afirmado.