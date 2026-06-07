La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes acusa al delegado de impulsar una "política barata y cutre"

1092937.1.260.149.20260607100451 La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández - FERNANDO SÁNCHEZ/EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández, ha acusado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, de hacer "política barata y cutre" al no tener en cuenta las peticiones de los municipios y ha asegurado que no hace "absolutamente nada" porque lo único que busca es "defender a su jefe" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Apenas tenemos relación con él, a nuestras juntas locales de seguridad siempre suele venir su segunda. Yo le he pedido por carta y le he pedido personalmente, por favor, que nos haga caso, porque la Comisaría de Policía Nacional que tenemos la tenemos compartida con Alcobendas, es una única para los dos municipios", ha afirmado la regidora en una entrevista con Europa Press.

Así, ha señalado que esta misma comisaría da servicio a unas 300.000 personas entre empadronadas y no empadronadas y el municipio cuenta con una parcela reservada para una comisaría donde se podría instalar el cuerpo de la Policía Nacional, en el entorno del Hospital Infanta Sofía, pero el delegado "no le hace ningún caso".

"No sé si en otros municipios donde gobierna en su mismo signo político se sentirá encantado", ha afirmado Fernández, a la vez que ha ensalzado la relación "fabulosa" que mantienen con el comisario responsable de la localidad y el personal de la misma comisaría.

Considera que es necesario con un nuevo centro de operaciones en el municipio por su volumen de población, la cantidad de empresas y las "realidades diferentes" que hay en el día a día porque necesitan contar con más recursos. A ello, ha añadido que se ganaría "en tiempo de reacción".

Es por ello que ha criticado que el delegado "en vez de velar por la seguridad" de todos los madrileños se dedique a hacer "política de la más barata" mientras en municipios como San Sebastián de los Reyes "no hace absolutamente nada". Además, ha asegurado que una vez fue a un encierro en el municipio en el que le obligó a "quitarse de su tiro de cámara". "La relación con San Sebastián de los Reyes es totalmente inexistente, le debemos interesar más bien poco", ha afirmado.

Desde que está en el Gobierno municipal la regidora ha señalado que se han instalado prácticamente 400 cámaras de videovigilancia y se han incrementado "en varias decenas" la plantilla de Policía Local pese a contar con un presupuesto "austero y realista".

"Somos un municipio muy grande. Hemos tenido que abrir, por una cuestión de necesidad, sobre todo y de tiempo de reacción de la policía, otra comisaría de Policía Local en el entorno de las urbanizaciones", ha afirmado la alcaldesa, con el objetivo de facilitar el acceso a estas zonas, pese a que ha criticado los "atascazos" que se producen en la Nacional 1.

UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN QUE FUE "UN DESASTRE"

Por otra parte, ha indicado que le mandó una carta por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes por el "desastre" que habían ocasionado y por las "pocas comunicaciones" que les llegaban desde el Gobierno de la nación, que ha tildado de "contradictorias y muy sesgadas".

Sin embargo, Fernández ha subrayado que los medios municipales "echaron el resto" para llevar a cabo este proceso y garantizar "un trato digno", pero echó de menos "unas directrices básicas". Además, ha afirmado que el delegado contestó con una "carta tipo". "Como aquí al final lo que están es a tapar al de la Moncloa y a buscar votos, pues así les va", ha denunciado.

Sobre el proceso, ha indicado que cuentan con una maquinaria "muy engrasada" que ha trabajado "de manera muy coordinada". "Tanto la parte de Servicios Sociales como desde el Registo, todo lo que tiene que ver con el servicio de atención al ciudadano, se ha ido compaginando absolutamente todo. Y a todas aquellas personas que han cumplido los requisitos se les ha emitido el correspondiente certificado y no ha sido un número francamente elevado, sino todo lo contrario", ha detallado.

ENCIERROS DE 'SANSE'

Por otra parte, ha ensalzado que ya se están preparando las fiestas de 'Sanse' que se celebran en agosto y que tienen los mejores "encierros de España". Espera que sean "tranquilas" y que la Delegación del Gobierno les autorice que todas la cámaras de videovigilancia se pueden utilizar para garantizar la seguridad ciudadana.

"Vamos a tener más agentes además de Policía Local en la calle, porque el día 19 se gradúan en la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid más agentes, por lo que tendremos más agentes para que sean tranquilas, que sean como hasta ahora", ha señalado.

Uno de los artistas confirmados es hasta ahora Malú y habrá muchos más conciertos y quieren mantener su espíritu de fiestas familiares para que los ciudadanos sigan "disfrutando de ellas".