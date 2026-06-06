Alcaldesa de Sebastián de los Reyes ve "un lujazo" trabajar con Ayuso, cree que revalidará mayoría y le gustaría repetir

1092939.1.260.149.20260606100451 La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández - FERNANDO SÁNCHEZ/EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández, ha asegurado que es "un lujazo" trabajar con la presidenta madrileña, cree que revalidará su mayoría absoluta "con muchos más diputados" y le gustaría repetir como candidata 'popular' para volver a ser alcaldesa otros cuatro años.

"Yo creo que ninguno tenemos ninguna duda de que la presidenta va a revalidar y con muchos más diputados esa mayoría absoluta", ha subrayado la regidor en una entrevista como Europa Press, en la que ha señalado que como principal representante municipal se siente "muy afortunada" de tener un Gobierno por encima como la Comuniddad de Madrid que "atiende a concejales, alcaldesa y portavoces a la primera de cambio".

Además, ha señalado que le "encantaría" seguir siendo alcaldesa de San Sebastián de los Reyes porque en cuatro años "no da tiempo ni a hacer una tercera parte de lo que tienes en mente" y de lo que la ciudad "necesita y merece". "Quiero ser la candidata y quiero ganar las elecciones y si es con mayoría absoluta pues mejor que mejor, no te voy a engañar", ha expresado, si bien ha subrayado que serán los vecinos los que deciden.

El objetivo, tal y como ha explicado, es "hacer la vida más agradable a los vecinos" e intentar "solucionarles la vida", además de subrayar que es una persona que intenta ser "muy accesible y muy a pie de calle".

Ahora, gobiernan en minoría en un municipio de 25 concejales de los que 11 son 'populares'. "Vamos buscándonos la vida, hablando con todos y cada uno de la oposición para ir sacando las cosas", ha señalado.

Sobre Vox, socio prioritario en otros municipios gobernados por el PP, la regidora ha señalado que con el portavoz tiene "poca relación" ya que es una persona que no va "mucho por el Ayuntamiento" ni tampoco a las juntas de portavoces. "No me interpela nunca para nada. No se prodiga mucho ni por los actos ni por el ayuntamiento y tampoco tiene una actitud proactiva a la hora de querer que el municipio crezca", ha apuntado.

En concreto, Fernández ha subrayado que muchos de los temas que llevan a Pleno salen "por unanimidad" porque el Gobierno municipal se "ocupa y preocupa de que los asuntos salgan con el mayor respaldo posible".

"San Sebastián de los Reyes tiene una izquierda representada por diferentes grupos políticos, y que hay cuatro concejales no adscritos y algún partido independiente, bueno, en concreto dos, hay partidos locales, pero sí lo que nos preocupamos es de trabajar codo con codo con todos aquellos que quieran trabajar, pero claro, para poder trabajar con ellos lo importante es poder encontrarles cuando llamas a la puerta, cuando mandas un correo e intentas avanzar sobre ciertos temas", ha señalado.