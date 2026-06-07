La alcaldesa de 'Sanse' carga contra una tasa de basuras "paternalista" y cree que es "intervencionismo excesivo"

1092946.1.260.149.20260607092954 La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández - FERNANDO SÁNCHEZ/EUROPA PRESS

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández, ha cargado contra una tasa de basuras impuesta que es "paternalista" y que "se mete" en la capacidad de gestión de los municipios, algo que considera que es un "intervencionismo excesivo" por parte del Gobierno de la nación.

En una entrevista con Europa Press, la regidora ha criticado que el Estado se meta en la "capacidad de gestión de un gestor municipal", algo que ha tildado de "error" porque les "imponen cómo tienen que trabajar". A ello, ha añadido que son los alcaldes los que conocen la realidad de su municipio y su "idiosincrasia".

"Meterse de esa manera tan paternalista, me parece un error. Me parece un error porque con ninguna otra tasa ni impuestos se meten a controlarnos de esa manera y, sobre todo, habrá municipios que les venga muy bien recaudar ese dinero, habrá otros que se pueden buscar la vida para recaudar ese dinero y habrá otros que anden sobrados", ha valorado.

Así se ha preguntado dónde queda la capacidad de maniobra y la capacidad de elección cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad de Madrid en este caso y considera que el Gobierno de la nación deja a los alcaldes de nuevo "a los pies de los caballos".

En el caso concreto de su localidad, Fernández ha explicado que han sido "un poco díscolos" porque ya tenían tasa de basuras como tal y en la normativa actual hay "más sombras que luces". "Nos buscamos un poquito la vida para que tanto técnica como políticamente hacer la lectura que consideramos necesaria para que hubiera la mínima repercusión en el bolsillo del ciudadano y así lo hemos hecho", ha subrayado, llegando a bajar incluso el tributo.

De cara a 2027, y tal y como han plasmado en los presupuestos de este año, se contempla una bajada importante en la plusvalía municipal, de hasta un 25%, un impuesto que considera "muy controvertido" porque muchos lo definen como algo "confiscatorio" que no entiende el ciudadano de a pie, y que salió adelante tras negociar con dos concejales no adscritos.

"Está más que justificada la petición que hicieron y están ya estudiando desde los servicios técnicos en cómo llegar a esa rebaja de la plusvalía", ha detallado.

La alcaldesa de 'Sanse' querría también bajar el IBI, algo en lo que se está "trabajando", si bien ha destacado que en cuatro años de mandato no se consigue "cambiar la dinámica de años de deriva y de no pensar en el futuro". Su compromiso es revertir la subida del 10% en el IBI del anterior equipo de Gobierno. "En cuanto podamos lo haremos", ha asegurado.