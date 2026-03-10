Alejandra Galán, de Finca Cuarto Salado, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

Alejandra Galán, emprendedora de Finca Cuarto Salado. - FINCA CUARTO SALADO

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del podcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en la innovación y el emprendimiento sostenible a través del caso de Alejandra Galán, la joven emprendedora que hay detrás de Finca Cuarto Salado, un proyecto que aúna agricultura, tradición, naturaleza y una experiencia turística única.

En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del podcast está dedicada a la entrevista con Alejandra Galán Escolano, quien comparte cómo nació Finca Cuarto Salado, un proyecto profesional pero, sobre todo, vital, porque detrás de él hay cinco generaciones de una familia dedicada a la agricultura.

El episodio concluye con una cita de Estée Lauder, de la firma de cosméticos que lleva su nombre, sobre el valor del emprendimiento: "Nunca soñé con el éxito. Trabajé por él".

En la sección de noticias de este episodio se recogen los datos de un estudio sobre la participación de las mujeres en las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y en el que se destaca que España es el segundo país con mayor participación femenina en materia de patentes. Igualmente, detallamos la reunión propiciada por la Cámara de Comercio de España para que empresarios y directivos analicen el futuro de las startups, marcado por la financiación híbrida y por la Inteligencia Artificial agéntica, que marcarán su competitividad.

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.