Alfonso Serrano (PP) pide a Vox que no traslade su "inestabilidad interna" al Gobierno de Móstoles

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÓSTOLES 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha pedido a Vox que no traslade su "inestabilidad interna" al Gobierno de Móstoles, ya que considera que la formación de Santiago Abascal no puede "pretender que la paguen todos los mostoleños" y el propio Ayuntamiento de la localidad.

"Quiero para esta ciudad la estabilidad de la que llevábamos gozando estos dos años y medio, una estabilidad que en estos momentos depende de Vox. Nuestra mano va a seguir permanentemente abierta", ha manifestado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

El secretario general del PP de Madrid ha comparecido ante los medios junto al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, para hacer una valoración de la actualidad política del municipio, después que desde Vox acusaran al PP de "romper" el pacto de Gobierno.

Serrano ha dicho que le preocupa "lo que está ocurriendo en el seno de Vox" y ha cifrado en 25 de 220 los concejales de Vox que han abandonado la formación en la región desde las elecciones locales de 2023.

"Algunos de los cuales se han unido al PSOE para hacer mociones de censura al PP en municipios como Los Santos de la Humosa o El Boalo-Cerceda-Mataelpino", ha declarado, insistiendo en que es importante "tener grupos institucionales fuertes y ser responsables allí donde se gobierna".

En el caso de Móstoles asegura que están haciendo un "enorme ejercicio de responsabilidad", que también le reclama a Vox. "Nosotros hemos llegado a acuerdos en beneficio de los ciudadanos en una treintena de municipios de la Comunidad de Madrid y Móstoles es el principal ejemplo de ello, puesto que se trata de la ciudad más grande de la región después de la capital", ha puntualizado.

Ha incidido en que en España se está ante "un momento de incertidumbre política y económica, nacional e internacional", y lo que buscan los ciudadanos son "certezas y certidumbre", que es lo que ofrece el PP, ha dicho, y lo que esperan de Vox en los diversos acuerdos de Gobierno en la región.